Salvador é uma das cinco cidades brasileiras na lista das 100 mais gastronômicas do mundo

A cidade de Salvador teve sua gastronomia colocada em destaque para todo o mundo. A capital baiana entrou no ranking das 100 cidades mais gastronômicas do mundo para provar comida local, promovido pela plataforma TasteAtlas. A lista traz outras quatro cidades do país.



A cidade brasileira mais bem colocada é São Paulo, que aparece na 31ª posição. Salvador figura no 66º lugar, acompanhada por Rio de Janeiro (43ª posição), Recife (55ª posição) e Belo Horizonte (84ª posição). O ranking aponta ainda Roma, na Itália, como o primeiro lugar no levantamento. Ela é seguida de outras duas cidades italianas: Bolonha e Nápoles.