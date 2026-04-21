FESTIVAL

Salvador recebe maior festival colaborativo de criatividade do mundo com programação gratuita

World Creativity Day 2026 promove três dias de atividades abertas ao público, com palestras, oficinas e experiências em diferentes espaços da cidade

Moyses Suzart

Publicado em 21 de abril de 2026 às 07:29

Maior festival de criatividade do mundo será realizado em Salvador com programação gratuita Crédito: Divulgação

Salvador entra no circuito global da criatividade entre os dias 21 e 23 de abril com a realização do World Creativity Day 2026. Considerado o maior festival colaborativo do setor no mundo, o evento terá programação gratuita e distribuída em diferentes pontos da capital baiana, reunindo palestras, oficinas, debates e experiências imersivas.

A iniciativa celebra o Dia Mundial da Criatividade e Inovação, instituído pela ONU e comemorado em 21 de abril, e propõe discutir o papel da criatividade como ferramenta de desenvolvimento humano, social e econômico. Ao todo, serão 37 atividades abertas ao público.

A abertura do evento contará com palestra da executiva Juliana Jozzolino. A programação também inclui nomes como o diretor teatral Fernando Guerreiro, o artista plástico Elano Passos e o roteirista e diretor Elisio Lopes Jr.. Já o cantor e compositor Jarbas Bittencourt participa de uma conversa sobre o processo criativo do musical inspirado na obra Torto Arado.

O festival também reúne profissionais de diferentes áreas, como o educador Tiago Basto, líder local do evento, além de Paulo Coelho, Beth Ponte e Simone Bernardino.

Entre as atividades previstas, estão experiências práticas como o Turtalk, voltado para conversação em inglês, e a gravação do podcast “Vozes Delas”, que discute comunicação e posicionamento de marca com a participação da influenciadora Juliana Paiva.

Segundo Tiago Basto, a proposta do evento é fortalecer a criatividade como elemento central na construção de soluções locais. “Em Salvador, queremos afirmar a criatividade como território vivo, conectando cultura, aprendizagem, comunicação e transformação local”, afirma.

A programação aborda temas como identidade cultural, arte e tecnologia, inteligência artificial, empregabilidade no audiovisual, economia criativa, inclusão, acessibilidade e inovação social.

As atividades serão realizadas em espaços como a Casa Viva Galeria, o Auditório Sebrae, o Hub Lighthouse e o Shopping Bela Vista.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela internet.

Serviço

World Creativity Day Salvador 2026

Datas: 21, 22 e 23 de abril de 2026

Locais:

(21) Casa Viva Galeria - Rua Bicuíba, 55, Patamares

(22 e 23) Auditório Sebrae - Rua Arthur de Azevedo Machado, 1.225, Civil Tower, térreo

(22 e 23) Hub Lighthouse (Auditório) - Rua Arthur de Azevedo Machado, 1.225, Civil Tower, 15º andar - Costa Azul