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Sete integrantes do BDM são presos na Bahia e em São Paulo durante megaoperação

Ação das forças de segurança mira grupo envolvido com tráfico, homicídios e lavagem de dinheiro

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 18 de março de 2026 às 08:42

FICCO Bahia, PM, PC e PF deflagram a Operação Epílogo em Feira de Santana e na cidade de São Paulo
FICCO Bahia, PM, PC e PF deflagram a Operação Epílogo em Feira de Santana e na cidade de São Paulo Crédito: Divulgação SSP

Sete integrantes da facção criminosa Bonde do Maluco (BDM) foram presos na manhã desta quarta-feira (18) durante a Operação Epílogo, realizada nos estados da Bahia e São Paulo por forças federais e estaduais de segurança pública.

De acordo com as autoridades, os suspeitos foram localizados em Feira de Santana, no interior baiano. Quatro deles foram presos, enquanto dois ficaram feridos após confronto com equipes policiais.

Mais procurados: veja quem são os criminosos que integram o Baralho do Crime da SSP

Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
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Durante a ação, foram apreendidas armas, carregadores, munições e drogas com os integrantes da facção. Os dois feridos foram socorridos e encaminhados para o Hospital Geral Clériston Andrade, em Feira de Santana.

Em São Paulo, um criminoso que já havia sido capturado em junho de 2025, durante a Operação Último Ato, também foi alvo de cumprimento de mandado judicial. Segundo as investigações, mesmo custodiado em uma unidade prisional paulista, ele continuava ordenando homicídios e liderando a organização criminosa.

Participam da Operação Epílogo equipes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia, da Polícia Militar — por meio do Comando de Policiamento da Região Leste (CPRL) e da Rondesp Leste —, da Polícia Civil, com a 1ª Coorpin e a 9ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes, além da Polícia Federal e da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap).

A operação é um desdobramento de investigações que buscam desarticular a atuação da facção criminosa na região de Feira de Santana.

Leia mais

Imagem - BDM é alvo de megaoperação em Feira de Santana e São Paulo

BDM é alvo de megaoperação em Feira de Santana e São Paulo

Tags:

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