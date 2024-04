CRIME

Suspeito de arrombar e furtar comércio no Barbalho é preso

Um homem foi preso na madrugada da sexta-feira (26), em Salvador, acusado de arrombar e furtar um estabelecimento comercial no bairro do Barbalho. Com ele, policiais da 2ª Companhia Independente (CIPM) conseguiram recuperar R$ 95 e uma balança digital.