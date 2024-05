PROGRAMAÇÃO CULTURAL

Dorival Caymmi recebe homenagem por seus 110 anos com espetáculo nos dias 10 e 11

Experimento cênico será feito pelo projeto Barracão das Artes, no Forte do Barbalho, em Salvador

Carolina Cerqueira

Publicado em 9 de maio de 2024 às 09:01

Espetáculo terá esquema "pague o que puder" Crédito: Divulgação

O projeto Barracão das Artes vai homenagear neste final de semana o cantor, compositor e poeta Dorival Caymmi. Nascido em Salvador em 1914, ele completaria 110 anos de vida no dia 30 de abril deste ano.

A homenagem será através do espetáculo “Caymmi e o Mar”, que mistura teatro, música, poesia e circo. Dele participam 28 artistas do Núcleo de Teatro e Artes Integradas do Barracão das Artes.

Como conta o diretor Fábio Viana, a apresentação será baseada em 10 canções de Caymmi, que serão cantadas e tocadas ao vivo e interpretada por atores. Com diálogo com a arte circense, também podem ser esperadas sequências coreográficas em tecido suspensos no ar.

Projeto Barracão das Artes oferece aulas gratuitas de teatro no Forte do Barbalho, em Salvador Crédito: Divulgação

“Foi uma tarefa difícil fazer a curadoria e escolher 10 canções diante da vasta obra de Caymmi. Mas a ideia é apresentar um resumo de sua contribuição cultural. Caymmi é uma das entidades da Bahia e deixou um legado incrível. Ele conseguiu projetar Salvador para o mundo através da música”, destaca Fábio Viana.

O espetáculo será apresentado nos dias 10 e 11 de maio, às 19h, no Forte do Barbalho. Serão distribuídos ingressos no local nos dois dias, a partir das 17h, no esquema de “pague quanto puder”.

O Barracão das Artes é um espaço que funciona no Forte do Barbalho e oferece aos jovens oficinas de Teatro, Dança, Circo, Capoeira, Música, Moda, Artes plásticas e mais.

Serviço:

O que: Espetáculo “Caymmi e o Mar”

Quando: 10 e 11 de maio, às 19h

Onde: Barracão das Artes, no Forte do Barbalho, localizado na Rua Marechal Gabriel Botafogo, sem número

Valor: Pague quanto puder (ingressos serão disponibilizados no local, nos dias de apresentação, a partir das 17h)