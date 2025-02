VIOLÊNCIA

Suspeito de feminicídio é preso em fazenda na Bahia; corpo foi achado em rio

Ele confessou crime a testemunhas, mas para polícia disse não lembrar do que aconteceu

O suspeito de matar Adriana Cunha da Silva, de 34 anos, foi preso na sexta-feira (7), quatro dias depois do corpo da vítima ser encontrado no Rio Jucuruçu, em Itamaraju, no Extremo-Sul da Bahia. Nilson de Jesus Rocha, 35 anos, era companheiro da vítima. Ele foi localizado por policiais civis em uma fazenda na comunidade de São Domingos, em um local de acesso considerado difícil, informou a Polícia Civil. >

O crime aconteceu no povoado de Nova Alegria. Segundo a polícia, o casal estava sozinho no dia 2 no Rio Jucuruçu. O suspeito foi visto abraçando a vítima perto de uma cachoeira, mas deixou o local sozinho. Moradores perguntaram por ela depois e o suspeito ficou calado, mas acabou confessando que tinha matado Adriana, dizendo que o corpo dela apareceria boiando no rio. >