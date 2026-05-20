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Traficante foragido é preso no Aeroporto de Salvador

Homem tentava embarcar para o Rio de Janeiro

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 20 de maio de 2026 às 16:29

Prisão foi realizada nesta quarta-feira (20)
Prisão foi realizada nesta quarta-feira (20) Crédito: Divulgação

Um homem foragido pelo crime de tráfico de drogas foi preso na tarde desta quarta-feira (20) enquanto tentava embarcar para o Rio de Janeiro. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP), havia mandado de prisão por comércio de entorpecentes e associação ao tráfico aberto contra ele. 

O foragido foi identificado como José Jorge Santana Conceição Júnior, de 38 anos. Ele foi preso por equipes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) Bahia, e das Polícias Civil e Federal. 

Segundo a SSP, ele pretendia encontrar o grupo que conseguiu escapar da operação Duas Rosas, realizada na comunidade do Vidigal, na capital carioca, em 20 de abril deste ano.

As ações de inteligência e também de patrulhamento seguem reforçadas em toda a região do Nordeste de Amaralina, onde ele atuava, segundo a polícia. 

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