Uesb anuncia que provas do vestibular 2024 serão em dezembro

O vestibular da Universidade do Sudoeste da Bahia (Uesb) 2024 já tem data definida. As provas serão realizadas nos dias 3 e 4 de dezembro, nas cidades de Itapetinga, Jequié e Vitória da Conquista. A seleção ofertará vagas tanto para 2024.1 como para 2024.2. Questionada, a instituição informou que o número de vagas e cursos ofertados são serão divulgados junto com a publicação do edital. Vale destacar que, com a regularização do Calendário Acadêmico na Universidade, os aprovados no primeiro período letivo de 2024 irão ingressar na Uesb no início do próximo ano.