No centro do debate global sobre o meio ambiente, indústria brasileira se destaca

Colaboração entre setor público e privado alavanca iniciativas em prol da produção sustentável



Victor Lahiri

Publicado em 19 de junho de 2024 às 06:00

Um dos temas que movimentam o Brasil neste ano é a reunião da cúpula do G20, fórum de cooperação econômica internacional que reúne as principais economias do mundo e será realizado em novembro, no Rio de Janeiro. A pauta do encontro terá um olhar especial para as mudanças climáticas, que vêm apresentando diversos desafios às nações de todas as partes do planeta.

Um dos principais braços do fórum internacional, o C20 (Civil Society 20) - que até dezembro contará com a presidência do Brasil -, será responsável pelo debate, reunindo contribuições formatadas por diversos entes da sociedade civil organizada, incluindo empresas brasileiras comprometidas em empreender políticas que tragam equilíbrio ao campo econômico, social e, principalmente, ao meio ambiente.

No país não faltam cases de organizações que vêm transformando seus processos e estratégias, não apenas como forma de viabilizar uma produção mais sustentável e de menores impactos no meio ambiente, mas, também, como forma de inspirar a sociedade para um consumo mais consciente e para atuar como exemplo na adesão de uma agenda sustentável por parte de outros players do mercado.

Em terras baianas, o exemplo parte principalmente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), que tem buscado atuar como um agente incentivador de práticas sustentáveis. De acordo com a gerente de Meio Ambiente e Responsabilidade Social da FIEB, Arlinda Negreiros, a entidade tem buscado estar alinhada com todos os requisitos legais e mercadológicos que impactam diretamente nos negócios do estado, além de sinalizar para as empresas o caminho que devem adotar para atingir seus objetivos e ter um ambiente de negócio favorável. “Nosso papel é mostrar quais são as vantagens e desvantagens de não atender aos requisitos legais e mercadológicos no caso específico da sustentabilidade”, explica.

Através de iniciativas como cursos, capacitações, seminários, workshops, além do atendimento a dúvidas em relação à legislação ambiental e elaboração de publicações voltadas para a disseminação de conhecimento no âmbito da indústria, a instituição tem notado grandes avanços no cenário local. “A última versão do Prêmio Indústria Sustentável foi a maior que nós já tivemos. E tivemos resultados maravilhosos e bastante representativos na redução de consumo de energia e de água, otimização de processos, matérias-primas e insumos”, aponta. “Acho que o caminho é esse aí e nós estamos todos juntos e de forma integrada atuando para proporcionar às empresas condições necessárias para que desenvolvam ações com menos impacto para o meio ambiente e com muito mais retorno financeiro para elas”, diz.

Conquista

Destaque no 14º Prêmio Indústria Sustentável, a Tronox, líder mundial na produção de pigmento de Dióxido de Titânio (TiO2), tem investido em projetos voltados à economia circular, desenvolvendo parcerias com universidades e apostando em estrutura e tecnologia para a reutilização, na indústria da construção civil, do minério não reagido, que passou a ser utilizado na produção de artefatos leves de concreto. “Alguns desses, como os blocos usados em pavimentação, têm propriedades fotocatalíticas, capturando poluentes do ar. Com esse projeto, conquistamos o segundo lugar na categoria Tecnologias Sustentáveis no prêmio oferecido pela Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb)”, informou a empresa.

A Tronox também tem empreendido esforços através de um programa robusto de monitoramento ambiental do corpo receptor dos efluentes, além de adotar medidas voltadas para a redução do consumo de água nas plantas industriais. Outra importante ação é a realização rotineira do gerenciamento de passivos ambientais, por meio de monitoramento, controle e tratamento.

Através da adesão às políticas sustentáveis e o investimento constante em tecnologia e inovação, a empresa já registrou uma redução de 25% no uso total de energia da planta, além da diminuição de 22% no uso de água e de 84% dos gases de efeito estufa na atmosfera.