Afinal, o que é e para que precisamos de uma transição energética?Veja conteúdos especiais

Série de conteúdos mostram como empresas baianas contribuem para uma economia de baixo carbono

Da Redação

Publicado em 31 de julho de 2024

Especial Transição energética 2024 Crédito: Thainá Dayube /Arte Correio

Longe de ser novidade, a busca por novas fontes de energia fazem parte da história humana. Dominar a produção de energia, principalmente após a Revolução Industrial, ergueu impérios e potências geopolíticas. A grande diferença agora é que a corrida não diz respeito apenas ao desafio de encontrar fontes energéticas mais baratas e mais eficientes do ponto de vista comercial. A energia do futuro precisa custar pouco, render muito, sim, porém, o mais importante é que ela deve ser social e ambientalmente sustentável.

Com o mundo no meio desta corrida, o CORREIO reuniu as principais iniciativas que envolvem a Bahia no processo de transição energética, mostrando como empresas que atuam no estado estão posicionadas em relação ao tema. Além disso, o caderno Transição Energética apresenta projetos baianos voltados para o desenvolvimento da matriz energética do futuro.

Desde a otimização no uso das fontes de energia tradicionais, ao desenvolvimento de novas fontes limpas, passando por investimentos na ampliação dos parques de energia renovável, a Bahia apresenta grande potencial para a produção de energia limpa. Do mesmo modo, com a atividade mineral, o estado tem em seu subsolo diversas substâncias que são importantes para as indústrias de equipamentos para a produção de energia e de baterias – tanto para veículos elétricos, quanto para outros fins.

Com ampla cobertura em seus diversos canais, o CORREIO oferece aos seus leitores, entrevistas, reportagens, um vídeocast e um caderno especial, publicado nesta quarta-feira (dia 31). Leia o caderno na íntegra.

