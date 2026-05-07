À ESPERA DO JULGAMENTO

Preso, acusado de matar CEO de convênio de saúde completa 28 anos e recebe mais de R$ 8 milhões em doações

Luigi Mangione, que responde a dois processos por homicídio nos Estados Unidos, recebeu nova doação no dia do aniversário

Carol Neves

Publicado em 7 de maio de 2026 às 08:46

Luigi Mangione Crédito: Reprodução

Luigi Mangione completou 28 anos nesta quarta-feira (6) dentro de uma prisão federal nos Estados Unidos, onde segue detido enquanto aguarda dois julgamentos por homicídio. Apesar da situação judicial, o acusado teve um motivo para comemorar: o fundo criado para custear sua defesa ultrapassou a marca de US$ 1,5 milhão em doações, segundo o portal TMZ - mais de R$ 8 milhões.

No dia do aniversário, Mangione recebeu uma contribuição de US$ 28.038 (cerca de R$ 140 mil) feita por um homem identificado apenas como Carl. Ao comentar a doação, ele afirmou que também destinou dinheiro a “vítimas em situações comparáveis” e disse considerar “lamentável” que apoio privado seja necessário diante da quantidade de acusações enfrentadas por Luigi.

Luigi Mangione é acusado de matar CEO de convêndio de saúde 1 de 10

Mangione é acusado de assassinar Brian Thompson, CEO da empresa de saúde UnitedHealthcare, em 2024, em uma rua de Nova York. Segundo os promotores, ele teria atacado o executivo com uma arma de fogo por enxergar seguradoras de saúde como “parasitas” que exploram a população.

O caso ganhou forte repercussão nos Estados Unidos, e Luigi acabou se tornando uma espécie de símbolo para grupos críticos aos altos executivos do setor de saúde, frequentemente acusados de priorizar lucros em detrimento dos consumidores.

Na esfera estadual de Nova York, ele foi denunciado por homicídio, porte ilegal de arma e posse de documento falso, após a apreensão de uma identidade falsificada. Já na Justiça federal, Mangione também responde por acusações relacionadas a perseguição e homicídio com uso de arma de fogo. No entanto, um juiz retirou a acusação ligada ao homicídio com arma, decisão que o tornou inelegível à pena de morte.