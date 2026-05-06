FUNDADOR DA CNN

Empresário que revolucionou a TV, acumulou fortuna bilionária e se destacou como ambientalista morre aos 87 anos

Ted Turner entrou para a história ao lançar, em 1980, a CNN - a primeira rede dedicada à cobertura jornalística 24 horas por dia

Carol Neves

Publicado em 6 de maio de 2026 às 12:28

Ted Turner Crédito: Reprodução

O empresário americano Ted Turner, criador da CNN e uma das figuras mais influentes da mídia nos Estados Unidos, morreu nesta quarta-feira (6), aos 87 anos. A informação foi divulgada pela própria emissora.

Turner entrou para a história ao lançar, em 1980, a CNN - a primeira rede dedicada à cobertura jornalística 24 horas por dia. A iniciativa transformou o modelo de consumo de notícias no mundo. Ao longo da carreira, ele também construiu um amplo conglomerado de comunicação e se destacou como ativista ambiental.

A causa da morte não foi informada. Em 2018, Turner revelou publicamente que havia sido diagnosticado com demência com corpos de Lewy, uma doença neurodegenerativa.

Ted Turner revoluciou jornalismo com criação da CNN 1 de 5

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conhecido por suas críticas frequentes à CNN, lamentou a morte do empresário.

História na TV e esportes

Com perfil ousado e personalidade marcante, Turner construiu sua fortuna a partir dos negócios de outdoors herdados do pai. Nos anos 1970, investiu na compra de uma emissora de televisão, que viria a se tornar a base de seu império midiático.

Além da CNN, ele criou canais voltados a esportes e filmes clássicos, adquiriu os estúdios MGM e liderou a fusão da Turner Broadcasting System com a Time Warner, em 1996. Com o tempo, no entanto, enfrentou dificuldades para se adaptar à estrutura corporativa e acabou perdendo o controle de suas empresas.

Paralelamente à carreira empresarial, Turner ganhou projeção global como ambientalista e filantropo. Ele foi um dos maiores proprietários de terras dos Estados Unidos e doou US$ 1 bilhão para a Organização das Nações Unidas.

Nos esportes, foi dono do Atlanta Braves, da MLB, e do Atlanta Hawks, da NBA, além de participar da America’s Cup com seu iate Courageous. Em 1986, idealizou os Jogos da Boa Vontade, inspirados no modelo olímpico.

Vida pessoal

Sua vida pessoal também chamou atenção. Entre seus relacionamentos, esteve o casamento com a atriz vencedora do Oscar Jane Fonda.

Preocupado com temas globais, como a ameaça nuclear, Turner cofundou em 2001 a Nuclear Threat Initiative. Segundo a Forbes, sua fortuna é estimada em US$ 2,8 bilhões.