ASSALTANTE

Antes de morrer de câncer, pai revela segredo à filha: era um fugitivo da polícia

Em 11 de julho de 1969, quando tinha 20 anos, Thomas Randele, que na época atendia pela identidade original de Theodore Conrad, apareceu para trabalhar no Society National Bank, em Cleveland, no estado de Ohio (EUA).

Era uma sexta-feira e o fim de semana do seu aniversário. Então, ele comprou uma garrafa de uísque e um maço de cigarros durante o intervalo. No fim do dia, Thomas entrou no cofre e colocou discretamente 215 mil dólares em um saco de papel, abandonando sua antiga vida.