Astrofísico não descarta que fragmentos encontrados na Oceania sejam de nave alienígena

Crédito: Reprodução

O astrofísico de Harvard, Avi Loeb, afirmou que as análises de fragmentos de metal recuperados por ele e sua equipe em Papua-Nova Guiné, na Oceania, são de fora do Sistema Solar. Essa seria a primeira vez que material do espaço interestrelar é capturado por humanos.



Conhecido como "Caçador de Alienígenas', o especialista não descarta que os fragmentos sejam restos de uma nave alienígena.



A equipe de Avi e Stein Jacobsen encontrou cerca de 700 esferas metálicas durante a expedição, e as 57 analisadas contêm composições que não correspondem a nenhuma liga natural ou artificial encontrada na Terra.

Os materiais são ricos em berílio, lantânio e urânio (combinação chamada de BeLaU), além de baixo teor de elementos que se ligam ao ferro, como o rênio – um dos elementos mais raros encontrados na Terra.

"O padrão encontrado nas esferas poderia ter se originado de um oceano de magma planetário altamente diferenciado", diz o relatório.

O astrofísico teoriza que, como a combinação de BeLaU tem "superabundância de elementos pesados", os fragmentos poderiam ter sido ejetados de supernovas ou fusões de estrelas de nêutrons.

As descobertas ainda não respondem se as esferas são de origem artificial ou natural, o que o professor Loeb disse ser a próxima questão que sua pesquisa pretende responder.

"Esta é uma descoberta histórica porque representa a primeira vez que os humanos colocaram as mãos em materiais de um grande objeto que chegou à Terra vindo de fora do Sistema Solar", disse Loeb na terça-feira (29/8), de acordo com o "Daily Mail".