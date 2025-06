PROIBIÇÃO

Esposa de George Clooney pode ser impedida de entrar nos EUA por sanção de Trump

Amal Clooney e outros advogados britânicos que atuam com questões de direitos humanos foram notificados sobre a situação

A advogada internacional de direitos humanos Amal Clooney, que é esposa do ator de Hollywood George Clooney, foi notificada pelo Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido de que receberá sanções do presidente Donaldo Trump que podem afetar sua entrada nos Estados Unidos. As informações são do Financial Times. >