Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Famosa marca de chocolate enganou consumidores ao reduzir barra sem aviso claro, decide Justiça

Tribunal entendeu que embalagem manteve aparência semelhante mesmo após barras passarem de 100 g para 90 g

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 15 de maio de 2026 às 10:32

Chocolate Milka
Chocolate Milka Crédito: Shutterstock

A Justiça da Alemanha decidiu nesta quarta-feira (13) que a fabricante americana de alimentos Mondelez International induziu consumidores ao erro ao reduzir o peso das barras de chocolate da linha Milka de 100 gramas para 90 gramas sem fazer mudanças significativas na embalagem.

A decisão foi tomada após uma ação movida por uma entidade de defesa do consumidor. Para o tribunal, a aparência visual do produto permaneceu semelhante à versão já conhecida pelo público, criando conflito entre a expectativa do consumidor e o peso real do chocolate, reduzido no início de 2025.

Chocolates que não saíram da nossa memória

Chocolate da Turma da Mônica fez sucesso dos anos 1990 e voltou ao mercado por Divulgação/Nestlé
Chocolate da Turma da Mônica fez sucesso dos anos 1990 e voltou ao mercado por Divulgação/Nestlé
Chocolate da Turma da Mônica fez sucesso dos anos 1990 e voltou ao mercado por Divulgação/Nestlé
Sedução por Reprodução
Nossa Turma, Lacta por Reprodução
Mini Bis por Reprodução
1 de 6
Chocolate da Turma da Mônica fez sucesso dos anos 1990 e voltou ao mercado por Divulgação/Nestlé

Os juízes entenderam que a empresa deveria ter incluído um aviso claro e facilmente visível informando a alteração na quantidade do produto. Segundo a corte, esse comunicado deveria permanecer nas embalagens por pelo menos quatro meses para que os consumidores tivessem tempo de perceber a mudança.

Apesar da decisão, a medida ainda não é definitiva. A Mondelez International poderá recorrer no prazo de um mês.

O tribunal também afirmou que a sentença não terá efeitos práticos imediatos porque o período de transição de quatro meses após a mudança já terminou. Com isso, os produtos atualmente nas prateleiras não precisarão ser modificados, segundo informações divulgadas por um porta-voz da corte à agência DPA.

Mesmo sem impacto imediato no mercado, a decisão é considerada importante por abrir precedente para futuros casos envolvendo a chamada “reduflação”, prática em que fabricantes diminuem a quantidade de um produto sem deixar a alteração evidente ao consumidor, muitas vezes mantendo ou até elevando os preços.

Em nota, um porta-voz da Mondelez International afirmou: “Tomamos nota e levamos a sério a decisão de hoje e agora estamos analisando detalhadamente os fundamentos do tribunal”.

A empresa acrescentou que seguirá buscando uma comunicação clara com os consumidores, independentemente do resultado final do processo.

A fabricante, que também produz o biscoito Oreo, declarou ainda que a redução no peso de algumas barras de Milka foi realizada no ano passado para “continuar oferecendo aos consumidores o padrão de qualidade esperado em um ambiente mais complexo e instável do que nunca”.

Tags:

Chocolate

Mais recentes

Imagem - Tragédia em mergulho nas Maldivas deixa cinco turistas mortos em caverna submersa

Tragédia em mergulho nas Maldivas deixa cinco turistas mortos em caverna submersa
Imagem - Gigante japonesa tem primeiro prejuízo em quase 70 anos após perdas bilionárias com carros elétricos

Gigante japonesa tem primeiro prejuízo em quase 70 anos após perdas bilionárias com carros elétricos
Imagem - Professora casada é presa por fazer sexo com aluno de Ensino Médio em armário na escola

Professora casada é presa por fazer sexo com aluno de Ensino Médio em armário na escola