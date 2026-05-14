INVESTIGAÇÃO

Professora casada é presa por fazer sexo com aluno de Ensino Médio em armário na escola

Educadora de 25 anos teria se envolvido com estudante menor de idade

Carol Neves

Publicado em 14 de maio de 2026 às 10:23

Maris Nichols foi presa Crédito: Reprodução

Uma professora de biologia do estado da Geórgia, nos Estados Unidos, foi presa sob acusação de manter relações sexuais com um de seus alunos em pelo menos duas ocasiões, incluindo um episódio dentro de um armário da escola onde trabalhava.

Maris Nichols, de 25 anos, oi detida na sexta-feira (8) e agora responde a duas acusações de agressão sexual envolvendo abuso de autoridade disciplinar ou supervisão. Segundo os mandados obtidos pelo Daily Mail, a educadora teria se relacionado sexualmente com um estudante da Alexander High School.

Professora foi presa após fazer sexo com aluno 1 de 3

De acordo com os documentos, um dos encontros teria acontecido em 23 de abril, dentro de um armário da unidade escolar. Já o segundo episódio ocorreu em 2 de maio, dentro de um veículo Hummer H2 preto estacionado na entrada de uma residência em Douglasville.

O estudante envolvido não teve a identidade divulgada devido à idade. Ainda segundo os registros, ele frequentava a turma do terceiro período ministrada por Nichols.

O sistema escolar do condado de Douglas afirmou aos pais que recebeu as denúncias com preocupação e informou que abriu uma investigação interna. “A segurança dos estudantes é a maior prioridade do distrito. O comportamento alegado é inaceitável e viola os padrões profissionais que todos os funcionários devem seguir.”

Ainda não há confirmação sobre a permanência da professora no quadro da escola. Além de lecionar biologia, Nichols também atuava como gerente de operações do time de futebol americano da instituição, conforme informações de um perfil no LinkedIn que foi retirado do ar.