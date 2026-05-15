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Matemático que apostou na IA antes do ChatGPT vira um dos homens mais ricos do mundo, com fortuna de R$ 121 bilhões

Criador da plataforma XTX Markets viu fortuna disparar após transformar inteligência artificial em máquina de prever movimentos do mercado financeiro

Carol Neves

Publicado em 15 de maio de 2026 às 11:59

Alex Gerko fundou a XTX in 2015 Crédito: XTX Markets

Enquanto o mundo ainda nem falava em ChatGPT, o matemático russo-britânico Alex Gerko já usava inteligência artificial para ganhar dinheiro nos mercados globais. A aposta feita anos atrás ajudou a transformar sua empresa, a XTX Markets, em uma das gigantes do chamado “trading algorítmico” e colocou o empresário entre os nomes mais ricos do Reino Unido.

Nesta sexta-feira (15), a tradicional lista dos mais ricos divulgada pelo jornal britânico The Times apontou que Gerko, de 46 anos, acumulou uma fortuna estimada em 16 bilhões de libras (cerca de R$ 121 bilhões). Segundo o levantamento, ele ganhou em média quase 20 milhões de libras (aproximadamente R$ 151 milhões) por dia nos últimos 12 meses.

Veja a lista de bilionários e o valor de suas fortunas 1 de 10

Trajetória

Nascido em Moscou ainda durante a era soviética, Gerko estudou em uma escola voltada para jovens talentos da matemática antes de concluir um doutorado na área. Ele começou a carreira no Deutsche Bank e se mudou para Londres nos anos 2000. Em 2015, fundou a XTX Markets, empresa batizada com referência a uma fórmula matemática.

O diferencial da companhia foi apostar cedo em sistemas de inteligência artificial capazes de analisar enormes volumes de dados financeiros e prever oscilações de preços em questão de milissegundos. Hoje, a empresa movimenta cerca de 250 bilhões de dólares por dia em operações envolvendo ações, moedas, derivativos, títulos e até criptomoedas.

Para alimentar seus modelos, a XTX acumulou cerca de 25 mil chips de inteligência artificial, a maioria da Nvidia, e está investindo pesado em infraestrutura própria. A companhia constrói um complexo bilionário de data centers na Finlândia para ampliar sua capacidade computacional. Um dos sistemas usados pela empresa também funciona em um supercomputador movido a energia geotérmica na Islândia.

A corrida entre empresas do setor mudou radicalmente nos últimos anos. Antes, gigantes do mercado competiam para executar operações alguns milissegundos mais rápido que os rivais. Agora, o foco passou a ser criar algoritmos mais inteligentes.

Gerko já criticou publicamente essa antiga obsessão por velocidade. Em uma conversa com estudantes em 2019, afirmou: “Todas essas empresas de HFT estão tentando ultrapassar umas às outras ficando cada vez mais rápidas. Nós decidimos simplesmente não participar desse jogo.”

Conhecido por comentários ácidos nas redes sociais sobre concorrentes do setor, ele também se destacou por posições políticas. Após a invasão da Ucrânia pela Rússia, Gerko abriu mão da cidadania russa e adotou oficialmente a nacionalidade britânica. Outro bilionário do mercado financeiro citado na nova lista do Times, Nikolay Storonsky, tomou a mesma decisão e também criticou publicamente o governo de Vladimir Putin.

Apesar do crescimento explosivo da empresa, a XTX segue relativamente enxuta, com cerca de 250 funcionários - muito menos que rivais como Citadel Securities e Jane Street.

Fora do mercado financeiro, Gerko investe em educação matemática e pesquisa científica. Um de seus projetos mais pessoais é a criação da 1729 Maths School, escola voltada para jovens talentosos em matemática que será inaugurada em Londres. O nome faz referência ao famoso “número de Hardy-Ramanujan”, considerado especial pelos matemáticos.