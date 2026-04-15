NA EUROPA

Novo radar que 'detecta motorista sozinho' aplica multa automática em faixa exclusiva

Tecnologia com reconhecimento de imagem pode inspirar mudanças futuras no trânsito brasileiro

Carol Neves

Publicado em 15 de abril de 2026 às 07:46

Radar monitora vias Crédito: Shutterstock

Uma nova tecnologia de fiscalização de trânsito começou a ser utilizada em rodovias europeias e já permite identificar motoristas que trafegam sozinhos em faixas exclusivas. O sistema foi implantado pela Direção-Geral de Tráfego (DGT), principalmente em vias movimentadas como a autovia A-2, em Madri, onde há regras específicas para esse tipo de circulação.

O modelo utiliza câmeras inteligentes com tecnologia de reconhecimento de imagem capazes de analisar o interior dos veículos e verificar automaticamente o número de ocupantes. Quando é identificada uma irregularidade, o registro da infração ocorre sem necessidade de abordagem policial, o que amplia a capacidade de fiscalização nas rodovias monitoradas.

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O equipamento foi desenvolvido especialmente para atuar nas faixas BUS-VAO, destinadas a ônibus e veículos com mais de um ocupante. Nessas pistas, motoristas que circulam sozinhos são identificados pelo sistema e autuados automaticamente. De acordo com as normas estabelecidas pela DGT, a multa pode chegar a 200 euros.

As faixas BUS-VAO fazem parte de uma estratégia de mobilidade urbana voltada à reorganização do fluxo de veículos nas grandes cidades. Essas vias são reservadas para automóveis com ocupação mínima e para o transporte coletivo, com o objetivo de reduzir congestionamentos em horários de pico, diminuir a emissão de gases poluentes, incentivar o uso compartilhado de veículos e priorizar o transporte público. A fiscalização eletrônica contínua garante que essas regras sejam cumpridas de forma permanente.

O uso indevido dessas faixas é considerado infração relevante pelas autoridades de trânsito espanholas, e as penalidades são aplicadas automaticamente pelos sistemas de monitoramento instalados nas vias. Entre as medidas previstas estão multa de até 200 euros por infração, registro automático da irregularidade por radar, fiscalização contínua em corredores movimentados e ampliação do controle eletrônico no trânsito urbano. Esse modelo aumenta a eficiência da fiscalização e reduz a necessidade de intervenção direta de agentes.

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Radares no Brasil

No Brasil, os radares ainda são utilizados principalmente para controle de velocidade e avanço de sinal vermelho. O país já conta com sistemas de monitoramento em tempo real e câmeras inteligentes, mas tecnologias capazes de identificar o número de ocupantes dentro dos veículos ainda não são amplamente utilizadas. A adoção desse tipo de sistema depende de ajustes na legislação e de investimentos em infraestrutura.