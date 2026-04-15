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'Voo fantasma': avião voa em círculos por duas horas antes de cair

O piloto e o copiloto, únicas pessoas a bordo, morreram na queda

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 15 de abril de 2026 às 16:05

Avião perdeu contato com centro de controle antes de voar em círculos
Avião perdeu contato com centro de controle antes de voar em círculos Crédito: Reprodução

Um avião de pequeno porto caiu, na última segunda-feira (13), na Bolívia após perder contato com a torre de controle e se movimentar em círculos por cerca de duas horas. O piloto e o copiloto, únicas pessoas a bordo, morreram na queda. As informações são do G1.

A principal suspeita das autoridades que investigam o acidente é de que o piloto e o copiloto tenham perdido a consciência no ar, o que é chamado de "voo fantasma". A possível causa seria a perda de pressurização da cabine, que pode ter causado hipóxia nos tripulantes, que é a baixa concentração de oxigênio no corpo.

Veja o movimento feito pelo avião antes da queda

Avião voa em círculos por duas horas até cair na Bolívia por Reprodução
Avião voa em círculos por duas horas até cair na Bolívia por Reprodução
Avião voa em círculos por duas horas até cair na Bolívia por Reprodução
Avião voa em círculos por duas horas até cair na Bolívia por Reprodução
Avião voa em círculos por duas horas até cair na Bolívia por Reprodução
Avião voa em círculos por duas horas até cair na Bolívia por Reprodução
Avião voa em círculos por duas horas até cair na Bolívia por Reprodução
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Avião voa em círculos por duas horas até cair na Bolívia por Reprodução

A aeronave, um Cessna Citation 550 de matrícula CP-3243 , partiu de La Paz, por volta das 8h, com destino a Santa Cruz de la Sierra. Trinta minutos após a decolagem, o avião perdeu contato com o centro de controle aéreo.

Por volta de 9h, o avião saiu da sua rota e passou a voar em círculos sem parar. Duas horas depois, a aeronave saiu do radar, indicado a queda em uma região de floresta.

As vítimas foram identificadas como Carlos Moyano e Julio Sardán. De acordo com a imprensa boliviana, o avião pertencia a Oscar Mario Justiniano, que é ministro do Desenvolvimento Produtivo na Bolívia.

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Tags:

Avião Acidente Voo Bolívia Queda

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