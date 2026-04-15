ACIDENTE

'Voo fantasma': avião voa em círculos por duas horas antes de cair

O piloto e o copiloto, únicas pessoas a bordo, morreram na queda

Monique Lobo

Publicado em 15 de abril de 2026 às 16:05

Avião perdeu contato com centro de controle antes de voar em círculos Crédito: Reprodução

Um avião de pequeno porto caiu, na última segunda-feira (13), na Bolívia após perder contato com a torre de controle e se movimentar em círculos por cerca de duas horas. O piloto e o copiloto, únicas pessoas a bordo, morreram na queda. As informações são do G1.

A principal suspeita das autoridades que investigam o acidente é de que o piloto e o copiloto tenham perdido a consciência no ar, o que é chamado de "voo fantasma". A possível causa seria a perda de pressurização da cabine, que pode ter causado hipóxia nos tripulantes, que é a baixa concentração de oxigênio no corpo.

Veja o movimento feito pelo avião antes da queda 1 de 7

A aeronave, um Cessna Citation 550 de matrícula CP-3243 , partiu de La Paz, por volta das 8h, com destino a Santa Cruz de la Sierra. Trinta minutos após a decolagem, o avião perdeu contato com o centro de controle aéreo.

Por volta de 9h, o avião saiu da sua rota e passou a voar em círculos sem parar. Duas horas depois, a aeronave saiu do radar, indicado a queda em uma região de floresta.