Incêndio de grandes proporções atinge estacionamento da BYD e destrói carros

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Elaine Sanoli
Publicado em 14 de abril de 2026 às 20:29
Um incêndio de grandes proporções atingiu um estacionamento da BYD na cidade de Shenzhen, na China. O acidente ocorreu na manhã desta terça-feira (14) e atingiu veículos que estavam no local.
O espaço abrigava carros utilizados para testes e outros sucateados, segundo informações do portal g1. O incêndio gerou uma fumaça escura que podia ser vista nos arredores do prédio. As chamas atingiram diferentes andares da estrutura.
Incêndio na BYD da China
Segundo a empresa, não houve registro de vítimas. Especialistas apontam que carros elétricos costumam demandar mais tempo para o controle de incêndios, devido à tendência de reacendimento. Apesar disso, o fogo foi debelado ainda na tarde desta terça-feira.