MUNDO

Incêndio de grandes proporções atinge estacionamento da BYD e destrói carros

Não houve registro de vítimas; incêndio ocorreu na China

Elaine Sanoli

Publicado em 14 de abril de 2026 às 20:29

Incêndio na BYD da China Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Um incêndio de grandes proporções atingiu um estacionamento da BYD na cidade de Shenzhen, na China. O acidente ocorreu na manhã desta terça-feira (14) e atingiu veículos que estavam no local.

O espaço abrigava carros utilizados para testes e outros sucateados, segundo informações do portal g1. O incêndio gerou uma fumaça escura que podia ser vista nos arredores do prédio. As chamas atingiram diferentes andares da estrutura.

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