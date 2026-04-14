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Incêndio de grandes proporções atinge estacionamento da BYD e destrói carros

Não houve registro de vítimas; incêndio ocorreu na China

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 14 de abril de 2026 às 20:29

Incêndio na BYD da China
Incêndio na BYD da China Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Um incêndio de grandes proporções atingiu um estacionamento da BYD na cidade de Shenzhen, na China. O acidente ocorreu na manhã desta terça-feira (14) e atingiu veículos que estavam no local.

O espaço abrigava carros utilizados para testes e outros sucateados, segundo informações do portal g1. O incêndio gerou uma fumaça escura que podia ser vista nos arredores do prédio. As chamas atingiram diferentes andares da estrutura.

Incêndio na BYD da China

Incêndio na BYD da China por Reprodução/ Redes sociais
Incêndio na BYD da China por Reprodução/ Redes sociais
Incêndio na BYD da China por Reprodução/ Redes sociais
Incêndio na BYD da China por Reprodução/ Redes sociais
Incêndio na BYD da China por Reprodução/ Redes sociais
Incêndio na BYD da China por Reprodução/ Redes sociais
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Incêndio na BYD da China por Reprodução/ Redes sociais

Segundo a empresa, não houve registro de vítimas. Especialistas apontam que carros elétricos costumam demandar mais tempo para o controle de incêndios, devido à tendência de reacendimento. Apesar disso, o fogo foi debelado ainda na tarde desta terça-feira.

Tags:

Incêndio Byd

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