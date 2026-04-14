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Jovem é estuprada e morta pelo irmão de 16 anos durante cruzeiro pelo Caribe

Caso chocante ganha novo rumo com indiciamento como adulto

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 14 de abril de 2026 às 08:26

Anna Kepner foi assassinada em navio de cruzeiro da Carnival
Anna Kepner foi assassinada em navio de cruzeiro da Carnival Crédito: Reprodução

A investigação sobre a morte de Anna Kepner a bordo de um navio da Carnival Cruise sofreu uma reviravolta perturbadora. As autoridades federais dos EUA afirmam que o meio-irmão da jovem, um adolescente de 16 anos, a estuprou antes de assassiná-la durante as férias da família.

O adolescente foi indiciado como adulto por um grande júri federal e agora responde por homicídio doloso em primeiro grau e abuso sexual agravado, de acordo com promotores federais da Flórida. Nos documentos, ele é identificado apenas pelas iniciais “T.H.”. Caso seja condenado, pode pegar prisão perpétua.

Inicialmente, o caso foi tratado na esfera juvenil e permanecia sob sigilo. Com a mudança para a acusação na condição de adulto, uma nova denúncia substituiu a anterior, trazendo alegações graves.

Jovem foi estuprada e morta em cruzeiro no Caribe

Anna Kepner por Reprodução
Anna Kepner por Reprodução
Anna Kepner por Reprodução
Anna Kepner por Reprodução
Anna Kepner por Reprodução
Anna Kepner por Reprodução
Anna Kepner por Reprodução
Anna Kepner foi assassinada em navio de cruzeiro da Carnival por Reprodução
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Anna Kepner por Reprodução

O site TMZ divulgou detalhes da acusação. No documento, os investigadores afirmam que T.H. penetrou Anna vaginalmente “mediante o uso de força”. Essa é a primeira vez que as autoridades mencionam estupro em conexão com a morte da jovem.

Anna morreu por asfixia mecânica, e o FBI encontrou dois hematomas na lateral do pescoço dela. A suspeita inicial era de que ela tivesse morrido em razão de uma “barra de braço” - quando o braço é pressionado contra o pescoço da vítima.

O corpo de Anna foi localizado no dia 7 de novembro do ano passado, no quarto que ela dividia com o meio-irmão. Segundo relatos, ele estava enrolado em um cobertor e escondido embaixo da cama.

A investigação apontou que o enteado teria uma obsessão estranha pela jovem, que era líder de torcida. Em uma ocasião, ele supostamente subiu em cima dela enquanto ela dormia. Um ex-namorado de Anna, Jim Thew, disse que o adolescente incomodava a jovem. "Havia sinais antes disso. Ela reclamava de se sentir desconfortável perto dele."

Chris Kepner, o pai de Anna, e a sua esposa, Shauntel Hudson, divulgaram no ano passado um comunicado criticando a decisão de conceder fiança ao adolescente: "Neste momento, é profundamente doloroso e perturbador para nossa família que o responsável esteja em liberdade. Essa realidade aumenta nossa dor e indignação. É devastador saber que, enquanto convivemos diariamente com a perda de nossa filha, o responsável ainda não foi devidamente responsabilizado", disseram.

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