Jovem é estuprada e morta pelo irmão de 16 anos durante cruzeiro pelo Caribe

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Carol Neves
Publicado em 14 de abril de 2026 às 08:26
A investigação sobre a morte de Anna Kepner a bordo de um navio da Carnival Cruise sofreu uma reviravolta perturbadora. As autoridades federais dos EUA afirmam que o meio-irmão da jovem, um adolescente de 16 anos, a estuprou antes de assassiná-la durante as férias da família.
O adolescente foi indiciado como adulto por um grande júri federal e agora responde por homicídio doloso em primeiro grau e abuso sexual agravado, de acordo com promotores federais da Flórida. Nos documentos, ele é identificado apenas pelas iniciais “T.H.”. Caso seja condenado, pode pegar prisão perpétua.
Inicialmente, o caso foi tratado na esfera juvenil e permanecia sob sigilo. Com a mudança para a acusação na condição de adulto, uma nova denúncia substituiu a anterior, trazendo alegações graves.
Jovem foi estuprada e morta em cruzeiro no Caribe
O site TMZ divulgou detalhes da acusação. No documento, os investigadores afirmam que T.H. penetrou Anna vaginalmente “mediante o uso de força”. Essa é a primeira vez que as autoridades mencionam estupro em conexão com a morte da jovem.
Anna morreu por asfixia mecânica, e o FBI encontrou dois hematomas na lateral do pescoço dela. A suspeita inicial era de que ela tivesse morrido em razão de uma “barra de braço” - quando o braço é pressionado contra o pescoço da vítima.
O corpo de Anna foi localizado no dia 7 de novembro do ano passado, no quarto que ela dividia com o meio-irmão. Segundo relatos, ele estava enrolado em um cobertor e escondido embaixo da cama.
A investigação apontou que o enteado teria uma obsessão estranha pela jovem, que era líder de torcida. Em uma ocasião, ele supostamente subiu em cima dela enquanto ela dormia. Um ex-namorado de Anna, Jim Thew, disse que o adolescente incomodava a jovem. "Havia sinais antes disso. Ela reclamava de se sentir desconfortável perto dele."
Chris Kepner, o pai de Anna, e a sua esposa, Shauntel Hudson, divulgaram no ano passado um comunicado criticando a decisão de conceder fiança ao adolescente: "Neste momento, é profundamente doloroso e perturbador para nossa família que o responsável esteja em liberdade. Essa realidade aumenta nossa dor e indignação. É devastador saber que, enquanto convivemos diariamente com a perda de nossa filha, o responsável ainda não foi devidamente responsabilizado", disseram.