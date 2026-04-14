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Jovem é estuprada e morta pelo irmão de 16 anos durante cruzeiro pelo Caribe

Caso chocante ganha novo rumo com indiciamento como adulto

Carol Neves

Publicado em 14 de abril de 2026 às 08:26

Anna Kepner foi assassinada em navio de cruzeiro da Carnival Crédito: Reprodução

A investigação sobre a morte de Anna Kepner a bordo de um navio da Carnival Cruise sofreu uma reviravolta perturbadora. As autoridades federais dos EUA afirmam que o meio-irmão da jovem, um adolescente de 16 anos, a estuprou antes de assassiná-la durante as férias da família.

O adolescente foi indiciado como adulto por um grande júri federal e agora responde por homicídio doloso em primeiro grau e abuso sexual agravado, de acordo com promotores federais da Flórida. Nos documentos, ele é identificado apenas pelas iniciais “T.H.”. Caso seja condenado, pode pegar prisão perpétua.

Inicialmente, o caso foi tratado na esfera juvenil e permanecia sob sigilo. Com a mudança para a acusação na condição de adulto, uma nova denúncia substituiu a anterior, trazendo alegações graves.

Jovem foi estuprada e morta em cruzeiro no Caribe 1 de 8

O site TMZ divulgou detalhes da acusação. No documento, os investigadores afirmam que T.H. penetrou Anna vaginalmente “mediante o uso de força”. Essa é a primeira vez que as autoridades mencionam estupro em conexão com a morte da jovem.

Anna morreu por asfixia mecânica, e o FBI encontrou dois hematomas na lateral do pescoço dela. A suspeita inicial era de que ela tivesse morrido em razão de uma “barra de braço” - quando o braço é pressionado contra o pescoço da vítima.

O corpo de Anna foi localizado no dia 7 de novembro do ano passado, no quarto que ela dividia com o meio-irmão. Segundo relatos, ele estava enrolado em um cobertor e escondido embaixo da cama.

A investigação apontou que o enteado teria uma obsessão estranha pela jovem, que era líder de torcida. Em uma ocasião, ele supostamente subiu em cima dela enquanto ela dormia. Um ex-namorado de Anna, Jim Thew, disse que o adolescente incomodava a jovem. "Havia sinais antes disso. Ela reclamava de se sentir desconfortável perto dele."