DESAFIO

Universidade oferece R$ 5 milhões para quem resolver enigma matemático de 167 anos

Problema tenta explicar o padrão dos números primos

Carol Neves

Publicado em 13 de abril de 2026 às 11:01

Matemática Crédito: Reprodução

A Universidade de Harvard retomou, neste mês de abril, as discussões sobre um dos maiores desafios da matemática moderna: a comprovação da Hipótese de Riemann. Formulada há 167 anos, a teoria ainda não possui demonstração definitiva e permanece entre os chamados Problemas do Milênio, conjunto de questões consideradas centrais para o avanço da ciência.

O enigma investiga como os números primos se distribuem ao longo da sequência dos números naturais. Para incentivar a solução, o Instituto Clay de Matemática mantém uma recompensa de US$ 1 milhão (cerca de R$ 5 milhões) destinada a quem apresentar uma prova teórica válida.

A relação entre números primos e a estrutura da matéria

A professora Melanie Wood, da Faculdade de Artes e Ciências de Harvard, explicou recentemente o nível de dificuldade envolvido na tentativa de identificar uma regra geral para os números primos. Segundo ela, esses números funcionam como blocos fundamentais da matemática, já que servem de base para a construção de todos os números inteiros.

O comportamento deles pode ser comparado ao papel dos elementos químicos na formação da matéria. Como exemplo, a pesquisadora citou a composição da água: duas unidades de hidrogênio combinadas com uma de oxigênio formam sempre a mesma substância. Da mesma forma, o número 12 resulta apenas da multiplicação de 2 × 2 × 3.

A diferença é que a tabela periódica já foi completamente organizada pelos químicos, enquanto os números primos continuam infinitos e aparentemente distribuídos de maneira irregular.

Hoje, pesquisadores conseguem estimar quantos números primos existem dentro de determinados intervalos, como centenas ou milhões. No entanto, ampliar esses cálculos para escalas maiores se torna inviável devido aos limites computacionais. Por isso, o objetivo do prêmio é encontrar uma regra geral que funcione sempre, eliminando a necessidade de verificações extensas caso a caso.

O que são os números primos

Os números primos são aqueles divisíveis apenas por dois valores exatos: o número 1 e eles próprios, sem deixar resto. Entre os exemplos mais conhecidos estão 2, 3, 5, 7, 11 e 13.

O número 2 é o único primo par, já que todos os demais números pares podem ser divididos por 2. Apesar de uma confusão comum, o número 1 não é considerado primo, pois possui apenas um divisor.

Na matemática, esses números são frequentemente chamados de “átomos da aritmética”. Isso ocorre porque qualquer número inteiro pode ser representado como resultado da multiplicação de números primos. Por exemplo, 10 é formado por 2 × 5.

A hipótese proposta em 1859

A Hipótese de Riemann foi apresentada em 1859 pelo matemático alemão Bernhard Riemann. A teoria afirma que todos os chamados zeros não triviais da função zeta de Riemann estão posicionados sobre uma mesma linha específica no plano complexo.

Ao longo de mais de um século e meio, testes computacionais verificaram bilhões de casos compatíveis com essa previsão. Mesmo assim, esses resultados não são considerados prova matemática definitiva. Para que a hipótese seja aceita formalmente, é necessário demonstrar que a regra vale para todos os casos possíveis, inclusive no infinito.

O problema integra, desde o ano 2000, a lista dos sete Problemas do Milênio definida pelo Instituto Clay de Matemática. Até hoje, apenas a Conjectura de Poincaré teve solução reconhecida, em 2003.

Especialistas afirmam que há evidências consistentes a favor da hipótese. O principal obstáculo atual é a ausência de novas abordagens capazes de levar à demonstração final. Caso isso aconteça, a expectativa é de avanços significativos no entendimento da teoria dos números e em diversas áreas tecnológicas.

Impactos possíveis na segurança digital

A busca pela solução da Hipótese de Riemann não se limita ao campo acadêmico. Ela também possui implicações diretas na segurança digital utilizada atualmente em todo o mundo, inclusive no Brasil.

Grande parte dos sistemas de criptografia modernos depende da dificuldade de fatorar números primos muito grandes. O protocolo RSA, empregado na proteção de dados bancários, comunicações digitais e sistemas governamentais, baseia-se justamente nessa complexidade matemática.

Se a hipótese levar à descoberta de um padrão que simplifique esses cálculos, isso poderia facilitar a quebra de chaves criptográficas essenciais. Por esse motivo, governos e empresas de tecnologia já investem no desenvolvimento da chamada criptografia pós-quântica, buscando antecipar possíveis mudanças no cenário da segurança digital.