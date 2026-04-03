TRAGÉDIA

Quatro pessoas morrem em queda de avião no Rio Grande do Sul

Aeronave caiu em Capão da Canoa, no litoral norte do estado, na manhã desta sexta-feira (3)

Maysa Polcri

Publicado em 3 de abril de 2026 às 17:31

Avião caiu em restaurante de Capão da Canoa Crédito: Reprodução

Quatro pessoas morreram na queda de um avião de pequeno porte sobre um restaurante em Capão da Canoa, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, na manhã desta sexta-feira (3). Todos os mortos eram ocupantes da aeronave, sendo dois pilotos e dois passageiros.

O avião caiu em um restaurante na avenida Valdomiro Cândido dos Reis, no bairro Parque Antártica. O estabelecimento estava fechado no momento do acidente.

Os ocupantes que estavam a bordo da aeronave morreram no local. Um vídeo registrado por câmera de segurança mostra o momento em que o avião atinge o imóvel. Uma grande explosão é registrada em seguida, às 10h38.

Queda de avião deixa quatro mortos no Rio Grande do Sul 1 de 5

O Corpo de Bombeiros do Rio Grande de Sul disse, em nota, que as informações preliminares indicam que a aeronave estaria voando em baixa altitude, "momento em que passou a perder altura e veio a cair". O grupo que estava na aeronave estava a caminho de um evento em São Paulo.

As vítimas foram identificadas como os pilotos Nélio Maria Batista Pessanha e Renan Saes, além do casal de empresários Débora Belanda Ortolani e Luiz Ortolani, segundo divulgado pelo portal Metrópoles.