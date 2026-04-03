Quatro pessoas morrem em queda de avião no Rio Grande do Sul

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Maysa Polcri
Publicado em 3 de abril de 2026 às 17:31
Quatro pessoas morreram na queda de um avião de pequeno porte sobre um restaurante em Capão da Canoa, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, na manhã desta sexta-feira (3). Todos os mortos eram ocupantes da aeronave, sendo dois pilotos e dois passageiros.
O avião caiu em um restaurante na avenida Valdomiro Cândido dos Reis, no bairro Parque Antártica. O estabelecimento estava fechado no momento do acidente.
Os ocupantes que estavam a bordo da aeronave morreram no local. Um vídeo registrado por câmera de segurança mostra o momento em que o avião atinge o imóvel. Uma grande explosão é registrada em seguida, às 10h38.
Queda de avião deixa quatro mortos no Rio Grande do Sul
O Corpo de Bombeiros do Rio Grande de Sul disse, em nota, que as informações preliminares indicam que a aeronave estaria voando em baixa altitude, "momento em que passou a perder altura e veio a cair". O grupo que estava na aeronave estava a caminho de um evento em São Paulo.
As vítimas foram identificadas como os pilotos Nélio Maria Batista Pessanha e Renan Saes, além do casal de empresários Débora Belanda Ortolani e Luiz Ortolani, segundo divulgado pelo portal Metrópoles.
O casal era responsável pela tradicional Feira de Ibitinga, no interior de São Paulo. Luis Ortolani também era ex-proprietário do Shopping 2000, em Capão da Canoa. Renan Saes era sócio da empresa Peluzzi Aviation. Nélio Pessanha era piloto comandante de jatos executivos.