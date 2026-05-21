FEMINICÍDIO

Mulher é morta a facadas pelo ex ao participar de roda de oração

Suspeito fugiu de moto e sofreu acidente na fuga após o crime

Carol Neves

Publicado em 21 de maio de 2026 às 13:13

Francisca Claudene Rodrigues da Silva Assunção Crédito: Acervo Pessoal

Uma mulher identificada como Francisca Claudene Rodrigues da Silva Assunção, de 51 anos, foi assassinada a facadas pelo ex-marido enquanto participava de um momento de oração na casa de uma amiga, no bairro Bonsucesso, em Fortaleza, na noite desta quarta-feira (20). Após o crime, o suspeito fugiu de motocicleta, mas sofreu um grave acidente ao bater contra um ônibus.

Segundo o portal G1, Claudene era evangélica e enfrentava um relacionamento marcado por agressões e crises de ciúme do ex-companheiro, Dinajar Teixeira de Assunção, de 52 anos. Diante das constantes situações de violência, ela decidiu encerrar a relação e passou a morar com a filha.

Mulher foi morta a facadas pelo ex 1 de 5

No dia do crime, Dinajar teria ido inicialmente até a casa da filha de Claudene procurando pela ex-mulher. Quando não a encontrou, foi até a casa da amiga. Claudene ainda percebeu a chegada do ex e tentou correr para o quintal para fugir, mas foi perseguida e esfaqueada. A amiga tentou defender Claudene e acabou ferida.

Claudene deixa 3 filhos, dois deles da relação com Dinajar.

Suspeito bateu moto em ônibus durante fuga

Depois do feminicídio, Dinajar fugiu em uma motocicleta e acabou colidindo na lateral de um ônibus na rua. Ele ficou gravemente ferido e foi levado para o Hospital Instituto Doutor José Frota (IJF), onde permanece internado sob escolta policial. Uma faca e a moto foram apreendidas com ele.