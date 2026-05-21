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Mulher é morta a facadas pelo ex ao participar de roda de oração

Suspeito fugiu de moto e sofreu acidente na fuga após o crime

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 21 de maio de 2026 às 13:13

Francisca Claudene Rodrigues da Silva Assunção
Francisca Claudene Rodrigues da Silva Assunção Crédito: Acervo Pessoal

Uma mulher identificada como Francisca Claudene Rodrigues da Silva Assunção, de 51 anos, foi assassinada a facadas pelo ex-marido enquanto participava de um momento de oração na casa de uma amiga, no bairro Bonsucesso, em Fortaleza, na noite desta quarta-feira (20). Após o crime, o suspeito fugiu de motocicleta, mas sofreu um grave acidente ao bater contra um ônibus.

Segundo o portal G1, Claudene era evangélica e enfrentava um relacionamento marcado por agressões e crises de ciúme do ex-companheiro, Dinajar Teixeira de Assunção, de 52 anos. Diante das constantes situações de violência, ela decidiu encerrar a relação e passou a morar com a filha.

Mulher foi morta a facadas pelo ex

Francisca Claudene Rodrigues da Silva Assunção por Reprodução
Francisca Claudene Rodrigues da Silva Assunção por Reprodução
Francisca Claudene Rodrigues da Silva Assunção por Reprodução
Francisca Claudene Rodrigues da Silva Assunção por Reprodução
Francisca Claudene Rodrigues da Silva Assunção por Acervo Pessoal
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Francisca Claudene Rodrigues da Silva Assunção por Reprodução

No dia do crime, Dinajar teria ido inicialmente até a casa da filha de Claudene procurando pela ex-mulher. Quando não a encontrou, foi até a casa da amiga. Claudene ainda percebeu a chegada do ex e tentou correr para o quintal para fugir, mas foi perseguida e esfaqueada. A amiga tentou defender Claudene e acabou ferida. 

Claudene deixa 3 filhos, dois deles da relação com Dinajar.

Suspeito bateu moto em ônibus durante fuga

Depois do feminicídio, Dinajar fugiu em uma motocicleta e acabou colidindo na lateral de um ônibus na rua. Ele ficou gravemente ferido e foi levado para o Hospital Instituto Doutor José Frota (IJF), onde permanece internado sob escolta policial. Uma faca e a moto foram apreendidas com ele.

O homem já possuía antecedentes por tentativa de estelionato e foi autuado por feminicídio.

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