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Minha Casa, Minha Vida para idosos: saiba benefícios garantidos para famílias com pessoas 60+

Lei garante prioridade, entre outros serviços

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 21 de maio de 2026 às 11:23

Feirão da Semana Minha Casa, Minha Vida
Família com idosos terão condições especiais de compra Crédito: Divulgação

Você sabia que famílias com pessoas acima de 60 anos possuem benefícios garantidos por lei em programas habitacionais públicos, como o Minha Casa, Minha Vida (MCMV)? Conforme a legislação, idosos têm prioridade na aquisição de imóveis destinados à moradia própria em programas públicos ou subsidiados com recursos públicos. As regras estão previstas na Lei nº 14.423/2022, que alterou o Estatuto da Pessoa Idosa.

Entre os benefícios previstos ainda está a reserva de pelo menos 3% das unidades habitacionais para pessoas idosas. A lei também determina a implantação de equipamentos urbanos comunitários voltados ao público da terceira idade e medidas de acessibilidade nos empreendimentos.

Veja o passo a passo de como se inscrever no programa 'Minha Casa, Minha Vida'

Veja o passo a passo de como se inscrever no programa 'Minha Casa, Minha Vida' por Reprodução/Seinfra Salvador
Passo 2  por Reprodução/Seinfra Salvador
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Veja o passo a passo de como se inscrever no programa 'Minha Casa, Minha Vida' por Reprodução/Seinfra Salvador
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Veja o passo a passo de como se inscrever no programa 'Minha Casa, Minha Vida' por Reprodução/Seinfra Salvador

Outro ponto previsto é a eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanísticas. As unidades reservadas para esse público devem estar localizadas, preferencialmente, no pavimento térreo, facilitando o acesso e reduzindo dificuldades de locomoção.

Segundo o texto da lei, a prioridade vale para programas habitacionais públicos em todo o país e busca ampliar a inclusão e a qualidade de vida da população idosa.

Tags:

Minha Casa Minha Vida

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