IPS 2026

Rotina tranquila e maior São João do mundo: a cidade com a melhor qualidade de vida do Nordeste

Estudo avaliou mais de 5 mil cidades brasileiras com base em indicadores sociais e ambientais

Wendel de Novais

Publicado em 21 de maio de 2026 às 10:34

Campina Grande Crédito: Reprodução/Prefeitura

Conhecida nacionalmente pelo forró e por sediar “O Maior São João do Mundo”, Campina Grande, na Paraíba, foi apontada como a cidade com a melhor qualidade de vida do Nordeste. O dado faz parte da edição 2026 do Índice de Progresso Social (IPS Brasil), levantamento que avaliou os 5.570 municípios brasileiros com base em 57 indicadores sociais e ambientais.

A cidade paraibana alcançou 68,76 pontos no ranking e apareceu à frente de outros municípios nordestinos. Apesar de ter uma pontuação ainda maior, Fernando de Noronha ocupa uma posição particular no estudo. O arquipélago pernambucano, descrito como distrito, registrou 71,75 pontos, mas é administrado por uma autarquia estadual e não possui prefeitura nem câmara de vereadore.

Campina Grande em fotos 1 de 5

Além da força cultural, Campina Grande costuma ser lembrada pelos moradores pela rotina considerada mais tranquila em comparação com grandes capitais brasileiras. O custo de vida relativamente mais acessível também é apontado como um diferencial da cidade, embora existam críticas ligadas ao mercado de trabalho, crescimento urbano e falta de opções de lazer fora do período junino.

A fama nacional do município está diretamente ligada ao São João. A festa, realizada durante todo o mês de junho, atrai milhares de turistas de diferentes partes do país e reúne shows, quadrilhas, apresentações culturais e culinária típica nordestina.

Campina Grande também preserva pontos históricos e culturais conhecidos, como o Açude Velho, considerado cartão-postal da cidade, além de feiras populares e museus tradicionais. A economia local é sustentada principalmente pelos setores de comércio, serviços, indústria e tecnologia.

Confira as melhores pontuações nordestinas no IPS 2026:

Fernando de Noronha (PE) – 71,75

Campina Grande (PB) – 68,76

João Pessoa (PB) – 67,73

São Francisco (SE) – 67,23