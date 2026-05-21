Rotina tranquila e maior São João do mundo: a cidade com a melhor qualidade de vida do Nordeste

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Wendel de Novais
Publicado em 21 de maio de 2026 às 10:34
Conhecida nacionalmente pelo forró e por sediar “O Maior São João do Mundo”, Campina Grande, na Paraíba, foi apontada como a cidade com a melhor qualidade de vida do Nordeste. O dado faz parte da edição 2026 do Índice de Progresso Social (IPS Brasil), levantamento que avaliou os 5.570 municípios brasileiros com base em 57 indicadores sociais e ambientais.
A cidade paraibana alcançou 68,76 pontos no ranking e apareceu à frente de outros municípios nordestinos. Apesar de ter uma pontuação ainda maior, Fernando de Noronha ocupa uma posição particular no estudo. O arquipélago pernambucano, descrito como distrito, registrou 71,75 pontos, mas é administrado por uma autarquia estadual e não possui prefeitura nem câmara de vereadore.
Campina Grande em fotos
Além da força cultural, Campina Grande costuma ser lembrada pelos moradores pela rotina considerada mais tranquila em comparação com grandes capitais brasileiras. O custo de vida relativamente mais acessível também é apontado como um diferencial da cidade, embora existam críticas ligadas ao mercado de trabalho, crescimento urbano e falta de opções de lazer fora do período junino.
A fama nacional do município está diretamente ligada ao São João. A festa, realizada durante todo o mês de junho, atrai milhares de turistas de diferentes partes do país e reúne shows, quadrilhas, apresentações culturais e culinária típica nordestina.
Campina Grande também preserva pontos históricos e culturais conhecidos, como o Açude Velho, considerado cartão-postal da cidade, além de feiras populares e museus tradicionais. A economia local é sustentada principalmente pelos setores de comércio, serviços, indústria e tecnologia.
Confira as melhores pontuações nordestinas no IPS 2026:
Fernando de Noronha (PE) – 71,75
Campina Grande (PB) – 68,76
João Pessoa (PB) – 67,73
São Francisco (SE) – 67,23
Pacujá (CE) – 67,23