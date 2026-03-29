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Dois homens morrem após queda de avião de pequeno porte

Aeronave caiu em uma região de mata de Rio Claro (RJ)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 29 de março de 2026 às 15:48

Avião caiu em Rio Claro (RJ)
Avião caiu em Rio Claro (RJ) Crédito: Reprodução/ PMERJ

Um acidente de avião deixou duas pessoas mortas na cidade de Rio Claro, no estado do Rio de Janeiro, na tarde deste domingo (29).

Apenas dois homens estavam na aeronave de pequeno porte, e ambos morreram no local. As identidades das vítimas ainda não foram divulgadas pelas autoridades. O acidente ocorreu na Estrada de São João Marcos, pouco antes do meio-dia, após a queda da aeronave em uma área de mata na região.

Os corpos foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros. O local ainda passará por perícia, o que deve ajudar a esclarecer as circunstâncias do acidente.

Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o avião operava em situação regular.

*Com informações do portal g1

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