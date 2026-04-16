TAIWAN

Novo radar de ruído passa a multar carros e motos barulhentos

Sistema usa sensores acústicos e leitura automática de placas para identificar veículos ruidosos e já pressiona motos com modificações irregulares

Carol Neves

Publicado em 16 de abril de 2026 às 08:50

Radar de trânsito Crédito: Shutterstock

Um radar capaz de identificar veículos apenas pelo barulho do escapamento passou a integrar a fiscalização de trânsito em Taiwan. A tecnologia mede o nível de ruído emitido, registra a imagem da placa e permite a aplicação de multas automáticas quando o som ultrapassa os limites legais.

Diferentemente dos radares tradicionais, voltados à velocidade, o equipamento utiliza sensores acústicos de alta precisão combinados com câmeras e softwares de análise para associar o ruído ao veículo responsável. Após o registro, as informações passam por validação das autoridades antes da penalidade ser confirmada.

O sistema é coordenado pelo Ministry of Environment de Taiwan e reforça a aplicação da Noise Control Act, legislação que restringe o uso de escapamentos modificados ou não certificados.

Escapamentos adulterados estão entre os principais alvos

A nova fiscalização ampliou o controle sobre alterações em escapamentos, que já eram reguladas anteriormente, mas tinham alcance limitado na prática.

Com o monitoramento automatizado, modificações passaram a exigir certificação oficial. Motoristas flagrados com equipamentos irregulares podem receber multas entre NT$ 900 e NT$ 1.800 (cerca de R$ 140 a R$ 310). Caso o veículo seja reprovado em inspeções obrigatórias, os valores aumentam.

Em situações de reincidência ou combinação de infrações, as penalidades podem ultrapassar NT$ 5.400 (de R$ 840 a R$ 930), além da exigência de regularização do veículo.

Motocicletas concentram maior parte das ocorrências

A prioridade da política pública recai principalmente sobre motocicletas com escapamentos alterados. Taiwan possui uma das maiores densidades desse tipo de veículo no mundo, com milhões de unidades circulando diariamente em cidades como Taipei, Kaohsiung e Taichung.

Esse cenário contribui para tornar a poluição sonora um problema relevante de saúde pública. Estudos internacionais associam a exposição prolongada a ruídos elevados ao aumento do estresse, distúrbios do sono e riscos cardiovasculares.

Especialmente no período noturno, motocicletas modificadas aparecem entre as principais fontes de barulho nas áreas urbanas monitoradas.

Fiscalização passou a funcionar de forma contínua

Antes da adoção do radar de ruído, o controle dependia principalmente de operações presenciais. Agentes precisavam abordar veículos suspeitos para realizar medições manuais, o que limitava o alcance das ações.

Com a automação, a verificação deixou de ser pontual e passou a ocorrer de forma permanente, ampliando a capacidade de identificar irregularidades e reduzindo a subjetividade na aplicação das penalidades.

O sistema registra o som emitido, associa o dado à imagem capturada pelas câmeras e cruza as informações com os registros oficiais do veículo.

Histórico de infrações passa a ser monitorado

Outro avanço está na integração das medições com bancos de dados públicos. Isso permite identificar reincidência e aplicar medidas administrativas progressivas.

Motoristas que acumulam autuações podem ser obrigados a realizar inspeções adicionais ou sofrer restrições administrativas, já que o nível de ruído passa a ser tratado como um indicador rastreável ao longo do tempo.

Tendência internacional

Embora Taiwan esteja entre os exemplos mais avançados nesse tipo de fiscalização, soluções semelhantes vêm sendo estudadas em outros países. A adoção de sensores acústicos indica uma mudança na forma como cidades tratam o trânsito.