EUA

'Predador em série': ator de Sex Education é condenado a 15 anos por abuso sexual de adolescentes

Segundo acusação, ele 'usou a fama' para tirar vantagem de alunos de cursos de atuação

Segundo as acusações, o ator usava sua posição como profissional da atuação para atrair e manipular adolescentes, oferecendo aulas de interpretação como pretexto para abusar sexualmente das vítimas. O juiz Neil Chawla descreveu as ações de Westwood como uma "campanha de ofensas sexuais" que durou mais de uma década, com "consequências devastadoras" para as vítimas. O magistrado destacou que o ator explorou seu "status de celebridade menor" para "caçar garotas jovens impressionáveis e ingênuas", conforme relatado pelo "The Independent". >