A falta que a 'Noite Baiana' em Montreux, na Suíça, faz para a Axé Music

No dia 16 de abril de 2009, portanto lá se vão 12 anos, eu escrevi uma matéria para a edição impressa do CORREIO que depois foi para o online com o título “Prostituição tira Noite Baiana do Festival de Jazz de Montreux. Foi uma notícia muito ruim para a cena axé que perdia uma das maiores vitrines no mundo, justamente por fazer parte da grade do Montreux Jazz Festival na parte francesa da Suíça, que até hoje continua atraindo grandes artistas do rock ao pop passando por outros ritmos inclusive o jazz que foi a origem de tudo.

O Festival de Jazz de Montreux é o mais conhecido festival de música da Europa. Acontece anualmente durante o início do mês de julho em Montreux, às margens do Lago Léman. A primeira edição foi em 1967 e teve duração de três dias com a participação de músicos de jazz como Keith Jarrett, Nina Simone, Jan Garbarek e Ella Fitzgerald. No início, apenas um festival de jazz, a partir da década de 1970 passou a incorporar músicos de todos os estilos. Nos dois últimos anos foi suspenso por causa da pandemia.

O Inusitado era que o Brasil tinha duas noites. Uma dedicada ao que chamamos de Música Popular Brasileira onde se apresentaram Gilberto Gil, Caetano Veloso, Gal Costa, Elis Regina, Hermeto Paschoal entre outros. A outra que oficialmente era chamada de Segunda Noite Brasileira, na verdade ficou conhecida como a Noite Baiana, por levar os astros estrela da axé music: De Luiz Caldas a Armandinho Macêdo passando pelo Chiclete com Banana, Ara Ketu, É O Tchan, Terra Samba, Harmonia do Samba, Cheiro de Amor, Timbalada, Carlinhos Brown, Asa de Águia, Margareth Menezes, Daniela Mercury, Ivete Sangalo, enfim praticamente todo mundo foi.

Dai o choque quando foi anunciado, oficialmente, o fim dessa noite conforme a reportagem que escrevi e que relembro um trecho abaixo:

“Pela primeira vez, desde que Gilberto Gil se apresentou em 1978, criando a Noite Brasileira e depois a Noite Baiana (onde se apresentaram nomes como Asa de Águia, Ivete Sangalo, Daniela Mercury, Margareth Menezes), o tradicional Festival de Jazz de Montreux, na Suíça, suspendeu a axé music e, principalmente, o pagode baiano da programação. Apesar de fazer sucesso e vender todos os ingressos, a tradicional Noite Baiana, nos últimos três anos, começou a criar muitos problemas para os organizadores.

Segundo fontes ligadas à produção do evento, por três vezes eles foram chamados pela Corte Suíça para se explicar. Motivo: muitas prostitutas aproveitavam os shows realizados no Auditorium Stravinsky, principal sala de concerto com capacidade para cinco mil pessoas, para fazer programa, criando confusão que resultava em briga. A coisa chegou a um ponto que os organizadores não tiveram outra saída a não ser cancelar, temporariamente, o evento”.

Na época fui ouvir o mineiro- carioca-baiano, Daniel Rodrigues que era o responsável por organizar a Noite Baiana que disse o seguinte: “O fato de a Suíça ficar mais ou menos no meio da Europa atrai muita gente de outros países, que aproveita o clima de festa para fazer programa com prostitutas e travestis. Mas temos que ressaltar que a Noite foi perdendo força, porque não houve renovação de artistas. Também, grandes nomes que atraem um público mais selecionado e que pode pagar um pouco mais caro o ingresso como Ivete, Asa, Chiclete, Daniela, Margareth e Claudia Leitte não têm datas disponíveis na agenda e é muito mais rentável para eles ficar no Brasil, onde os cachês são maiores”.

Doze anos depois do acontecido falei com Daniel Rodrigues que está morando no Rio de Janeiro e continua levando artistas para o Festival de Montreux, mas ele diz sentir muita falta da alegria da música e dos artistas baianos que foram importantes para oxigenar o Montreux que não queria ficar preso apenas a um ritmo. Fala Daniel:

“Tudo isso deixou muita saudade. Eu tive essa incumbência de fazer essa segunda Noite Brasileira ou Noite Baiana e foi muito gratificante para mim. Porque, por intermédio de um evento que eu fazia em Salvador, o Festim Bahia eu sempre levava dois grupos daqui. Levei praticamente todo mundo. Fizemos vários shows no Salão principal o Auditorium Stravinsky e na Sala Mille Davis além do Bahia Boat no Lago Lémam inventado pelo saudoso Bruno Nunes que fazia a Escuna Elétrica em Salvador. Ai, muita gente, muita farra e bebida atraíram as chamadas “piriguetes” como se fala hoje em dia antes eram “piranhas” e começaram a aprontar fazendo com que os eventos fossem cancelados. Eu até hoje não sei se o motivo foi só esse ou se eles se pegaram nesse fato para interromper uma Noite de Sucesso. Mas, para mim, durante os 20 anos que organizei foram muito gratificantes. Obrigado aos artistas baianos. Eles sabem fazer festa”.