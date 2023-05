Aeronave da GOL recebe decoração em homenagem ao 'Maior São João do Mundo'

Em homenagem ao "Maior São João do Mundo", a GOL Linhas Aéreas adesivou pela primeira vez uma de suas aeronaves a poucos dias do início dos festejos juninos nas cidades. A empresa vai levar pelos ares do País a valorização cultural de uma das mais importantes e grandiosas festas populares brasileiras.

O Boeing 737- 800 foi escolhido para receber a adesivação temática. No desenho, representações de um tradicional casal matuto, com destaque para o logotipo dos festejos de São João de Campina Grande, chamam a atenção.

Renata Maluf, diretora de Marketing, Produtos e Canais Digitais da GOL, frisa a importância da representação do nordeste no avião. “Com a aeronave adesivada em homenagem ao São João de Campina Grande, queremos que o clima que toma conta das principais cidades do Nordeste nessa época junina também esteja no ar, nesta aeronave que consolida a valorização da GOL à cultura brasileira”.

O design, a aplicação da arte na aeronave, entre outras concepções, foram idealizadas e desenvolvidas pela equipe de engenhada da GOL no Aerotech, o maior centro de manutenção de aeronaves da América Latina, localizado em Confins (MG).

"No ano em que comemoramos os 40 anos do ‘Maior São João do Mundo’, iniciativas como a da GOL Linhas Aéreas reforçam a convicção de que o Maior São João do Mundo, mais do que um evento, é uma manifestação autêntica de nossa força cultural e da identidade de nosso povo", comemora o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima.