Angela Velloso apresenta show inédito no Sesc-Senac Pelourinho

A cantora Angela Velloso realiza uma apresentação única e neste sábado (23), às 20h, no Teatro Sesc-Senac Pelourinho. O show inédito tem repertório formado em sua maioria por canções autorais, interpretadas pela cantora de 24 anos. Os ingressos já estão à venda na bilheteria do teatro e na plataforma Sympla. Serão apresentadas canções como Manakin e Perfume da Bahia, que representam a veia MPB de Angela. A artista também navega pelo jazz.

O show intimista revela a parceria entre Angela e seu pai, Duarte Velloso, compositor e músico baiano. A canção Manakin foi composta por Duarte há alguns anos e agora ganha a voz da cantora. “Durante a pandemia, ele sentiu a necessidade de colocar uma letra. Então ele, meu maravilhoso padrinho e poeta, João Dude, se juntaram para criá-la e assim nasce esse pássaro maravilhoso, com essa música que está aí para voar”. O show terá convidados especiais, incluindo o cantor e compositor Roberto Mendes, a cantora Isa Meirelles e o saxofonista Paul Andrew.

Duarte Velloso fala sobre a carreira da filha: “É muito bom e lindo ver o crescimento pessoal e profissional dela e o talento para a música em um nível altíssimo. Estamos muito felizes de realizar este show ainda mais nesse formato autoral com mais de 80% das canções inéditas. Será lindo e aguardamos todo público para conhecer de perto este trabalho”.

Quem é Angela Velloso

Na adolescência, iniciou seus primeiros shows em Salvador. Estuda Música Popular na Universidade Federal da Bahia. Em 2019, realizou um intercâmbio em Jazz e Música Popular na Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim (Alemanha), mesmo ano em que foi lançado seu primeiro álbum autoral Reisen (disponível em todas as plataformas digitais). Em 2021 participou do ‘Festival de Jazz do Capão’ com o ‘Angela Velloso Quarteto’ e junto ao Grupo Jacarandá, gravou ‘Queda D’água’, arranjo vencedor do XIX Festival da Educadora FM. Em 2022 fez parte do Festival de Jazz do Castelo Garcia D’ávila com seu Quarteto. Hoje, Angela dá continuidade à sua carreira, gravando seu segundo álbum autoral, singles e parcerias, seja com seu Quarteto ou outros projetos paralelos. Também faz parte da Banda Terráquea e atua como professora de canto e teoria musical.

Serviço:

Show Manakin – Com Angela Velloso e Duarte Velloso

Quando: Sábado, 23 de julho de 2022

Horário: 20h

Onde: Teatro Sesc-Senac Pelourinho (Largo do Pelourinho, 19, Centro Histórico de Salvador – Telefone (71) 3324-4520 / e-mail: teatrosescsenac@sescbahia.com.br

Ingressos: Já disponível para venda na bilheteria do Teatro Sesc- Senac Pelourinho ou pelo Sympla: https://www.sympla.com.br/manakin__1630333

Valor: R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia entrada)

Direção Musical: Duarte Velloso

Direção Artística: Mariana Ayumi

Realização e Produção: Arthur Dazzani

Para saber mais de Angela Velloso:

Instagram: @angela_velloso