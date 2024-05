MODA

Irreverência estampada no guarda-roupa

Grafismo promete ser a estampa do Outono/Inverno, injetado cor e criatividade aos looks

Linhas, traços, círculos, triângulos. O universo das estampas gráficas é vasto e ilimitado. Permite criações cheias de cor, contrastes e ousadia para tirar a produção do lugar comum. Elas se tornaram um fenômeno desde seu aparecimento no período da art déco e dos movimentos artísticos vanguardistas entre os anos 1920 e 1930. Tudo isso se refletiu na moda.

Neste Outono/Inverno elas dão o ar da graça com um certo tom retrô, irreverente e sem perder a elegância. As prints ganharam tons mais sóbrios, como marrom e bege, e são aplicadas a peças de alfaiataria, como o blazer. Os acessórios podem seguir a lógica gráfica para dialogar bem com as produções. Vale experimentar!