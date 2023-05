Apesar de assembleia, Semob garante operação normal dos ônibus nesta quinta (11)

Após o anúncio de mais uma assembleia dos rodoviários marcada para esta quinta-feira (11), na Estação da Lapa, a Secretaria de Mobilidade (Semob) informou que não haverá interferências na operação de transporte em Salvador. As assembleias estão previstas para acontecer às 9h e às 15h na estação, entretanto os ônibus permanecerão circulando normalmente na cidade durante todo o dia.

“Os rodoviários vão se reunir na estação da Lapa para uma nova assembleia, porém estamos acompanhando de perto a movimentação e não haverá nenhum tipo de paralisação do transporte nesta quinta-feira”, afirmou o secretário de mobilidade, Fabrizzio Muller.

Os rodoviários estão em campanha salarial e têm buscado entendimento junto aos empresários. Para o secretário de mobilidade, Fabrizzio Muller, o momento é de sensibilidade. “Uma nova paralisação apenas atrapalharia a dinâmica de deslocamento dos usuários que precisam do transporte público para resolver seus compromissos. A Prefeitura tem acompanhado as negociações, e acreditamos que em breve teremos uma definição que atenda ambas as partes”, destacou Muller.