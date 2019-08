Após deixar prisão, goleiro Bruno acerta com time mineiro

O goleiro Bruno Fernandes é o mais novo contratado do Poços de Caldas FC. O próprio presidente do clube, Paulo César da Silva, confirmou que o ex-jogador do Flamengo já acertou a ida ao time e deve ser apresentado nos próximos dias. Deve se juntar ao elenco que irá disputar a terceira divisão do Campeonato Mineiro no segundo semestre do ano que vem.

A informação foi dada, inicialmente, pelo Jornal Mantiqueira, de Poços de Caldas, e confirmada com Paulo César pelo Globoesporte.com.

Atualmente, Bruno vive em Varginha, também em Minas Gerais. Para se mudar para Poços de Caldas e começar a treinar, precisaria de uma permissão da Justiça. Isso pois cumpre regime semiaberto pelo homicídio de Eliza Samúdio e sequestro e cárcere privado de Bruninho, seu filho.

Segundo a advogada Mariana Migliorin, ao Globoesporte.com, a ideia é que ele siga morando em Varginha, mas que tenha uma autorização especial para treinar no Poços de Caldas.

"Ele vai estar assinando o contrato no dia da apresentação, na Urca, a gente vai agendar o dia para ele assinar o contrato. Isso deve ocorrer em seis dias, nós estamos fazendo a montagem do time, fazendo outras contratações, porque o time vai estar participando de um torneio e fazendo alguns amistosos preparando para 2020", afirmou o presidente do time ao Globoesporte.com.

Passagem pelo Boa Esporte

Bruno chegou a atuar em um time após a prisão - em setembro de 2010 - e a condenação pelos crimes - em março de 2013: o Boa Esporte. Em fevereiro de 2017, o goleiro foi solto por uma liminar do Superior Tribunal Federal (STF) e voltou ao futebol profissional.

A estreia, pelo Módulo 2 do Campeonato Mineiro, em abril daquele ano, foi marcada por um pênalti cometido pelo próprio. Na partida, o time empatou com o Uberaba em 1x1.

Na época, a contratação de Bruno pelo Boa não pegou bem entre os patrocinadores. Uma empresa de nutrição rompeu a parceria com o clube, que perdeu também o patrocinador master e a fornecedora de material esportivo. Apesar disso, o goleiro foi ovacionado no Estádio Municipal de Varginha.

Bruno chegou a fazer cinco partidas e sofreu quatro gols. No fim de abril, a medida foi revogada e ele voltou à prisão.