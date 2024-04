TUDO PRONTO

Bahia faz último treino antes de pegar o Grêmio; veja possível escalação

Em um dos campos do CT Evaristo de Macedo, o técnico Rogério Ceni comandou uma atividade tática. O treinador testou algumas variações na equipe. Em outro momento, os jogadores aprimoraram as finalizações.

O zagueiro Victor Cuesta, com uma lesão no nariz, treinou com uma máscara de proteção. O argentino não deve ser problema para o duelo. O Bahia tem praticamente todo elenco à disposição e Ceni deve manter a base do time que disputou os dois últimos jogos.