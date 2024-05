CASO DE POLÍCIA

Atacante Jô é preso antes de jogo do Amazonas pela Série B

Com mandado de prisão aberto, Jô era esperado por agentes da Polícia Civil no estádio Estádio Moisés Lucarelli, palco da partida. De acordo com o Globo Esporte, no momento da chegada do ônibus do Amazonas, o jogador não desceu com a delegação.