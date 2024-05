ENCHENTES

Renato Gaúcho é resgatado após ficar ilhado em hotel no Rio Grande do Sul

Momento foi registrado pela filha do treinador do Grêmio

Estadão

Publicado em 6 de maio de 2024 às 20:25

Renato Gaúcho precisou ser resgatado do hotel onde mora Crédito: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

O técnico do Grêmio, Renato Gaúcho, foi resgatado nesta segunda-feira após ficar ilhado em um hotel de Porto Alegre por causa das fortes chuvas que deixaram boa parte do estado do Rio Grande do Sul alagado. O momento foi compartilhado pela filha do treinador, Carolina Portaluppi, nas redes sociais.

A influenciadora destacou o alívio por ter tido notícias do pai. "Tô postando aqui meu pai porque eu estava tão angustiada que não queria compartilhar com vocês o que estava sentindo! Deus, obrigada", escreveu Carolina.

Carolina Portaluppi publicou imagens do resgate de seu pai, Renato Gaúcho, que estava ilhado no hotel onde mora em Porto Alegre. pic.twitter.com/os2DdxXU4S — ⚽ (@DoentesPFutebol) May 6, 2024

"Não estou em contato com ele porque ele está sem telefone. Obrigada quem está me dando notícias por aqui", disse ela. Na noite de domingo, Carolina chegou a dizer que Renato Gaúcho estava bem, mas ilhado no hotel onde mora, sem energia elétrica e com pouca bateria no celular.