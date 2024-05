FUGA

PM fica ferido após ser derrubado de moto durante perseguição em Salvador

Um policial militar ficou ferido após cair da moto que dirigia durante uma perseguição no centro de Salvador, na manhã desta segunda-feira (6). Ele foi socorrido para uma unidade hospitalar, onde foi liberado após receber atendimento.

Segundo a Polícia Militar, policiais do Batalhão de Polícia de Pronto Emprego Operacional realizavam rondas na região quando avistaram um homem "em atitude suspeita" conduzindo um carro na Avenida Joana Angélica.

Ao receber ordem de parada, o motorista avançou com o veículo contra os militares, derrubando dois agentes e fugindo em seguida. Até o momento, o agressor ainda não foi localizado.

Um vídeo mostra o momento em que o carro dá ré e derruba dois PMs, um outro militar desce da moto para ajudar os colegas. As imagens ainda flagram um policial tentando dar um soco no condutor em fuga pela janela do veículo.