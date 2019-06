Após três anos fechado, Coaty reabre com concerto e experimentações sonoras

Uma das mais belas edificações da capital baiana reabre as suas portas ao público hoje após três anos: o Coaty. Com projeto arquitetônico assinado pela italiana Lina Bo Bardi (1914-1992), o espaço localizado na Ladeira da Misericórdia, com vista para a Baía de Todos os Santos, servirá de palco para a primeira apresentação pública do projeto InstruMentes, que até setembro reúne músicos-criadores para (re)inventar a música a partir de diversas experimentações sonoras. Neste sábado (8), ocorrerá um concerto inédito com o saxofonista Ken Vandermark (Chicago) e o baterista Paal Nilsen Love (Noruega). O evento é gratuito e segue das 17h às 22h.

(Foto: Manuel Sá/ Divulgação)

Nesta oportunidade, os músicos-inventores da luteria orgânica e digital, Fernando Sardo (SP), Bella (RJ/SP) e Victor Valetim (BA/DF) vão partilhar com o público os instrumentos musicais e instalações sonoras criadas ao longo desta semana, durante o primeiro ateliê coletivo do InstruMentes. As obras, inclusive, foram concebidas em harmonia com o espaço, dialogando com a arquitetura local, a estrutura física e a natureza ao redor.

“Integrar esses dois universos, da minha criação com materiais físicos e orgânicos, ao lado de Bella e Victor, que fazem o mesmo caminho só que pela musica eletrônica, foi muito rico pra nós e também será para quem estiver ali presente”, pontua Fernando Sardo, que ministrou a primeira oficina do projeto, na semana passada, com jovens integrantes de projetos sociais de formação musical (Quabales, NEOJIBA, Projeto Axé, Didá, Rumpilezzinho e Pracatum) para criação de instrumentos a partir de materiais como tubos, canos, mangueiras, latas, bambu, cabaça e cobre. “É um processo de criatividade total, desde a criação dos instrumentos até a forma como vão culminar para criar novas expressões orgânicas”, enfatizou.

(Foto: Divulgação)

A programação deste sábado ainda conta com a apresentação de dois nomes referência da cena contemporânea, considerados dos mais criativos e enérgicos músicos do “Free Jazz”: Ken Vandermark e Paal Nilsen Love, em sua primeira turnê no Brasil – além de Salvador, também irão se apresentar no Rio de Janeiro e em São Paulo. O concerto é fruto de parceria com o Ciclo de Música Contemporânea - CMC, que desde 2016 promove encontros musicais de livre improvisação na capital baiana.

(Foto: Manuel Sá/ Divulgação)

Preservação e arte

Localizado entre a Cidade Alta e a Cidade Baixa, o conjunto arquitetônico do Coaty foi requalificado pelo InstruMentes, com financiamento do programa Rumos Itaú e da Fundação Gregório de Mattos. As intervenções, que duraram dois meses, incluíram a reforma da escada externa e guarda-corpo, pintura, alvenaria, instalação elétrica e concertos gerais. O espaço, inaugurado no final da década de 1980, como parte do Plano de Recuperação do Centro Histórico de Salvador, estava fechado desde 2016. “Após o InstruMentes, o Coaty ficará de legado pra Salvador, revitalizado e pronto para receber novos projetos de ocupação do centro da cidade, reunindo gente em torno da arte”, pontuou a produtora cultural Lívia Cunha, à frente do InstruMentes ao lado da também baiana Alana Silveira.

A programação inclui mais uma residência, em julho (de 15 a 20), reunindo os artistas-criadores Roberto Michelino (SP), Sofia Galvão (PE) e Marco Scarassatti (SP/MG) e que também irá resultar em apresentação aberta ao público. Ainda serão realizadas duas novas oficinas (de osciladores sonoros, e formas orgânicas e eletrônicas de produzir música), voltadas majoritariamente a jovens de projetos sociais de formação musical. Ao final do projeto, todas as obras criadas irão resultar em uma exposição interativa e gratuita, no próprio Coaty (de 1º de agosto a 1º de setembro)



InstruMentes - Música para (re)invenção

Apresentação aberta ao público com performances artísticas, bate-papo, experimentações sonoras e concerto

Local: Espaço Coaty – Ladeira de Misericórdia, Centro Histórico

Quando: Sábado (8)

17h - Abertura dos portões

17h30 às 20h30 - Apresentação artística com as obras criadas no ateliê coletivo, com os músicos-inventores Fernando Sardo, Bella e Victor Valetim

20h30 às 22h – Concerto com Ken Vandermark (saxofone) e Paal Nilsen Love (bateria)

Entrada gratuita

Mais informações: @instrumentes