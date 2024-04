PELAS REDES SOCIAIS

Em live, Mani Reggo agradece apoio recebido e afirma que 'verdade vai aparecer'

Ex do campeão do BBB, Davi, nova influencer também prometeu 'novidades'

Da Redação

Publicado em 26 de abril de 2024 às 12:58

Mani Reggo e a irmã Crédito: Reprodução

Depois do fim da relação com o campeão do BBB 24, Mani Reggo fez uma transmissão ao vivo pelas redes sociais nesta sexta (26), ao lado da irmã, Fabiana. A empreedora agradeceu o apoio que tem recebido desde o tumultuado fim e afirmou que a "verdade vai prevalecer". Afirmou ainda que deve lançar uma novidade nos próximos dias.

"Estou passando aqui para agradecer a vocês o carinho, as orações, informar que estou bem e que tem muita coisa aí pela frente. Muito carinho, muita mensagem de carinho e apoio. Obrigada pelo carinho de verdade. É por vocês que estamos aqui", disse Mani, que também foi alçada a fama durante o BBB, na torcida por Davi do lado de fora da casa, e atualmente tem cerca de 6,6 milhões de seguidores no Instagram.

Mani não citou diretamente, mas falou que viveu um "momento muito difícil". "A verdade vai prevalecer sempre. Quero agradecer a Deus por a gente estar aqui, foi um momento muito difícil, mas eu acredito em Deus, confio em Deus. Obrigada de coração, cada mensagem recebida, obrigada por tudo, por cada abraço, cada local que eu passo e alguém vem falar comigo", continuou. A live foi curta, de apenas 4 minutos.

"Nossa família Rego agradece todas as orações, todas as vibrações positivas enviadas, toda empatia", disse Fabiane, que além de irmã também tem atuado como assessora de Mani.