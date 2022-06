Artilheiro do Vitória na Série C, Rafinha pede 'cabeça fria' para time voltar a vencer

Após o empate diante do Atlético Cearense, fora de casa, na última rodada, o Vitória viu a distância para o G8 da Série C aumentar, e a zona de rebaixamento está mais próxima agora. Em entrevista coletiva realizada na tarde desta terça-feira, o atacante Rafinha, que é o artilheiro do time na competição com quatro gols, falou sobre o momento de instabilidade da equipe.

"Temos que trabalhar firme. Infelizmente nesses últimos jogos a gente não conseguiu o resultado que a gente queria e ficamos muito chateados com isso. Mas a gente não pode abaixar a guarda, é continuar trabalhando e pensando que que dá, porque sabemos da nossa capacidade e também da nossa torcida, que que vem nos apoiando para que a gente consiga voltar, dar alegria para eles e pra nós também, que estamos trabalhando e merecendo isso", explicou o atacante.

Rafinha argumentou que seu bom momento como goleador é fruto do trabalho feito pelo time em campo, mas reconheceu que é preciso ser mais eficiente nas chances criadas durante os jogos, como aconteceu contra o Atlético Cearense. "Temos que ter mais tranquilidade na área do último passe, na hora de fazer o gol, mas isso daí a gente constrói nos treinamentos. Então acho que a gente tem que ter cabeça fria pra que possamos aproveitar as oportunidades para fazer o gol, que a gente sabe que a gente vai criar no nos próximos jogos", disse.

Para a próxima partida, o técnico Fabiano Soares contará com cinco desfalques, sendo dois deles por expulsão. Rafinha falou sobre a indisciplina do elenco e pede mais tranquilidade daqui em diante no campeonato. "Nós estamos usando a camisa do Vitória. É um time grande, a gente sabe dos tempos difíceis que o Vitória vem passando e a gente abraçou isso também. Estamos sentindo na pele, a gente fica ansioso e nervoso, mas temos que saber separar isso daí nos jogos e ficar mais com a cabeça focada para não acontecer o que aconteceu. Acho que temos que manter a tranquilidade, a gente já conversou sobre isso. Infelizmente já foi, agora é manter o trabalho, focado para que a gente possa alcançar os nossos objetivos", concluiu.

Os suspensos para a próxima partida são os meias Eduardo, Léo Gomes e João Paulo, além dos defensores Mateus Moraes e Alemão. A diretoria do Vitória informou que Eduardo e Moraes foram multados pelo envolvimento na confusão durante o jogo em Fortaleza. O auxiliar técnico Ricardo Amadeu também foi expulso e multado.





"Foi um episódio triste, né? Mas a gente já conversou e esperamos que não aconteça mais. Agora é manter os nervos mais tranquilos para que a gente possa fazer um bom jogo e possamos voltar a vencer", afirmou Rafinha.

A partida entre Vitória e Botafogo-SP acontecerá neste domingo (19), às 17h, no Barradão. O time de Fabiano Soares fará ainda mais quatro treinamentos antes da bola rolar. A transmissão será feita pelo streaming DAZN.