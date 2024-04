CHANCE NA SÉRIE A

Gabriel Xavier celebra titularidade no Bahia, parceria com Cuesta e reconhece que defesa precisa melhorar

Defensor venceu disputa com Kanu e agora quer se firmar no Esquadrão

Da Redação

Publicado em 26 de abril de 2024 às 17:15

Gabriel Xavier quer emplacar sequência no time titular do Bahia Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Formado na base do Bahia, o zagueiro Gabriel vive uma nova fase no tricolor. Depois de muita espera, o jogador ganhou a condição de titular e agora almeja uma sequência no time principal do Esquadrão. Durante entrevista nesta sexta-feira (26), no CT Evaristo de Macedo, o defensor celebrou o momento.

“Estou muito feliz por esse início, a oportunidade de ser titular. Desde que eu subi [para o profissional] estou trabalhando para essa oportunidade chegar. É continuar trabalhando e concentrado para continuar aproveitando a oportunidade, e assim vamos seguir e dar alegria ao Esquadrão”, iniciou ele.

O prata da casa venceu a concorrência com Kanu e deixou boa impressão nas partidas contra Fluminense e Vitória. O próximo compromisso será diante do Grêmio, neste sábado (27), às 21h, na Fonte Nova, pela 4ª rodada do Brasileirão. Para manter a boa fase, Gabriel afirma que tem buscado melhorar o entrosamento com o argentino Victor Cuesta, dentro e fora de campo.

“Feliz de dividir dupla com ele, todo mundo sabe o currículo e experiência que ele tem. Ele tem me dado muita ajuda, procura me orientar no campo para a gente evoluir como dupla e como equipe”, completou.

Apesar de comemorar a titularidade, Gabriel Xavier sabe que o sistema defensivo do Bahia ainda precisa melhorar. Nos três jogos que fez no Brasileirão, o tricolor foi vazado cinco vezes. O perigo maior está na bola aérea. Foi pelo alto que Internacional e Vitória conseguiram balançar as redes. O zagueiro diz que o grupo está se cobrando e projeta uma evolução na sequência da temporada.