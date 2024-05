FUTEBOL BRASILEIRO

Palmeiras, São Paulo e Flamengo oferecem CTs e estádios a clubes gaúchos afetados pelas enchentes

CBF suspendeu partidas das equipes do Rio Grande do Sul

Unidos pela solidariedade em função das fortes chuvas que afetaram o Rio Grande do Sul, os presidentes de Palmeiras, São Paulo e Flamengo tomaram frente para prestar auxílio. Nesta terça-feira, os presidentes Leila Pereira, Julio Casares e Rodolfo Landim, se reuniram e colocaram à disposição seus respectivos CTs e estádios para Internacional, Grêmio e Juventude.

Por meio de um comunicado, os três mandatários informam que "lamentam profundamente a tragédia provocada pelas fortes chuvas na região", diz parte do texto. Diante do cenário de devastação, o trio põe à disposição toda a estrutura que dispõem.

"Desse modo, estas equipes que foram fortemente impactadas pelas consequências do desastre natural, poderão utilizar as nossas instalações para alojamento, treinamentos e jogos, se assim desejarem", complementou a nota.

O Flamengo disponibiliza o CT George Helal, também conhecido como Ninho do Urubu. Já o Palmeiras oferece a Academia de Futebol, o Allianz Parque e a Arena Barueri, enquanto o São Paulo propõe acolhimento no CT de Cotia e no MorumBIS.