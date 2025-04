VEM AÍ?

Veja detalhes dos bastidores do acordo entre Ancelotti e a Seleção Brasileira

Técnico italiano deve deixar o comando do Real Madrid ao fim da temporada e deve assumir a Amarelinha

Carlo Ancelotti está muito perto de assumir a Seleção Brasileira. No entanto, o acordo é verbal e a assinatura do treinador italiano ainda é esperada para tornar o compromisso oficial. >

E, apesar do acerto, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) se portará com cautela após a recusa do técnico em 2023. Nesta segunda tentativa, de acordo o jornal espanhol Marca, Diego Fernandes, intermediário da entidade, foi fundamental para convencer o italiano de 65 anos a assumir o cargo.>