A saída esperada do PDT e o futuro de Rui Costa

Interlocutores do vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, afirmam que a saída do PDT do campo da oposição a fim de migrar para a base do governador Jerônimo Rodrigues (PT) não surpreende. Segundo eles, o PDT já não fazia parte do projeto oposicionista para as eleições de 2026. Atualmente, o foco da oposição baiana está centrado em cinco partidos: União Brasil, Progressistas, PSDB, Republicanos e PL. Juntas, essas siglas serão responsáveis por garantir recursos eleitorais e tempo de televisão robustos para a disputa pelo governo da Bahia no próximo ano.>