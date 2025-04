COPA DO BRASIL

Maringá x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário e escalações

O duelo acontece no Estádio Willie Davids, em Maringá

Alan Pinheiro

Publicado em 29 de abril de 2025 às 15:30

Maringá e Atlético-MG se enfrentam pela terceira fase da Copa do Brasil Crédito: Divulgação/Atlético-MG

Maringá e Atlético-MG se enfrentam nesta terça-feira pela terceira fase da Copa do Brasil. O duelo acontece no Estádio Willie Davids, em Maringá, e marca o jogo de ida da eliminatória. O Maringá tenta surpreender jogando em casa, enquanto o Atlético-MG busca se reerguer na temporada. Confira onde assistir ao vivo, o horário da partida, análise das equipes e as prováveis escalações.>

Onde assistir Maringá x Atlético-MG ao vivo

O confronto terá transmissão ao vivo pelo Prime Video (streaming).>

Maringá

Terceiro colocado na Série C, o Maringá chega embalado após eliminar Juventude e União-TO nas fases anteriores da Copa do Brasil. Jogando em casa, a equipe paranaense busca construir uma vantagem importante para seguir sonhando com uma classificação histórica.>

Atlético-MG

Vivendo momento delicado no Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG tenta usar a Copa do Brasil como chance de recuperação. Com vários desfalques por lesão, o Galo precisa superar as dificuldades para avançar de fase.>

Prováveis escalações de Maringá x Atlético-MG

Maringá: Rafael William; Tito, Vilar, Max Miller; Cristovam, Buga, Evanderson, Léo Ceará, Negueba; Matheus Moraes, Maranhão. Técnico: Jorge Castilho.>

Atlético-MG: Everson; Natanael, Vitor Hugo, Rômulo, Junior Alonso; Rubens, Fausto Vera, Gustavo Scarpa; Hulk, Rony, Cuello. Técnico: Cuca.>

Ficha do Jogo

Jogo: Maringá x Atlético-MG>

Campeonato: Copa do Brasil — 3ª fase (jogo de ida)>

Data: Terça-feira, 29 de abril de 2025>

Horário: 19h30 (horário de Brasília)>

Local: Estádio Willie Davids, Maringá (PR)>