COPA DO BRASIL

Internacional x Maracanã: onde assistir ao vivo, horário e escalações

A partida será realizada no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre

Internacional e Maracanã se enfrentam nesta terça-feira pela terceira fase da Copa do Brasil. A partida marca o primeiro encontro oficial entre as equipes e será realizada no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. O Colorado busca abrir vantagem jogando em casa, enquanto o Maracanã tenta surpreender. Confira onde assistir ao vivo, o horário da partida, análise das equipes e as prováveis escalações.>