CHAMPIONS ASIÁTICA

Al-Hilal x Al-Ahli: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Em partida única, os times sauditas se enfrentam no King Abdullah Sports City

Al-Hilal e Al-Ahli duelam nesta terça-feira em busca de uma vaga na final da Champions da Ásia. Em partida única, os times sauditas se enfrentam no King Abdullah Sports City, prometendo um confronto de alto nível, com estrelas internacionais dos dois lados. Confira onde assistir ao vivo, o horário do jogo, análise das equipes e as prováveis escalações.>

Onde assistir Al-Hilal x Al-Ahli ao vivo

O jogo será transmitido ao vivo pela ESPN 4 na TV fechada e estará disponível também via streaming no Disney+.>

Al-Hilal

Al-Ahli

Dirigido por Matthias Jaissle, o Al-Ahli aposta no equilíbrio entre experiência e juventude para surpreender o rival. Com nomes de peso no ataque, o time busca aproveitar as oportunidades de contra-ataque e as jogadas individuais de suas estrelas para avançar.>